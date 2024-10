5 NCAP sterren voor Audi Q6 e-tron

De onderzoekers van Euro NCAP waarderen de bescherming van volwassen inzittenden met 91 procent, waarmee ze aangeven dat de Q6 e-tron goede bescherming biedt. Voor het eerst in een Audi-model werden 'post-crashfuncties' (inclusief reddingsdata voor hulpdiensten en e-call) beoordeeld, waarbij de Audi Q6 e-tron eveneens goed scoort.

Met een score van 92 procent in de categorie 'kindveiligheid' is de Audi Q6 e-tron modelfamilie momenteel beste in zijn klasse onder alle tot nu toe geteste auto's in 2023 en 2024. Functies die verder gaan dan de vereisten dragen hieraan ook bij. Zo is de Q6 e-tron één van de weinige modellen in deze klasse met drie 'i-Size-zitplaatsen', twee achterin en één op de voorpassagiersstoel. 'i-Size' is een Europese veiligheidsnorm voor kinderzitjes die in 2013 werd ingevoerd en die ongelimiteerde compatibiliteit tussen kinderzitje en auto garandeert. De voorste passagiersstoel in de Audi Q6 e-tron is uitgerust met automatische uitschakeling van de passagiersairbag voor naar achteren gerichte kinderzitjes; de auto weet wanneer die moet worden uitgeschakeld. De beveiligingssystemen zijn verbeterd voor de plaatsing van kinderzitjes en bieden optimale bescherming voor kinderen van uiteenlopende lengtes.

Voertuigveiligheid is belangrijk bij Audi, waar 220 experts jaarlijks meer dan 1.000 crashtests en zo'n 20.000 virtuele ongeval-simulaties uitvoeren, en voortdurend werken aan nieuwe veiligheidsfuncties.