Audi maakt prijzen Q6 e-tron bekend

De 100% elektrisch aangedreven Q6 e-tron is een herkenbaar lid van de Q-familie van Audi. In het kenmerkende SUV-design speelt lichttechnologie een hoofdrol. Zowel voor als achter is het actieve, digitale lichtdesign van de (O)LED-units (mogelijk optioneel) naar wens in te stellen. De lichtunits achter hebben in dat geval een functie waarmee ze achterliggers kunnen waarschuwen voor gevaar.

OLED-panoramadisplay

Dankzij de combinatie van elektrische aandrijving met het in de wagenvloer geplaatste accupakket en een wielbasis van 2,90 meter, belooft de Q6 e-tron ruimte voor zowel de (vijf) inzittenden als hun bagage. Andere kenmerken in het interieur zijn een gebogen Audi MMI OLED-panoramadisplay met Audi virtual cockpit en een apart MMI display met Active Privacy mode voor de voorpassagier (standaard op de S-Edition en de SQ6 e-tron). Een augmented reality head-up display vormt een aanvulling. Veel functies zijn met natuurlijk spraakgebruik te bedienen via de zelflerende Assistent.

100 kWh accupakket en Quattro

De eerste Audi Q6 e-tron-uitvoeringen die in Nederland leverbaar worden, hebben een aandrijflijn met een 100 kWh accupakket en Quattro vierwielaandrijving. Het vermogen bedraagt 285 kW (388 pk), terwijl het SQ6 e-tron topmodel het tot 360 kW (490 pk) brengt. Het 100 kWh accupakket staat borg voor een theoretische actieradius van 625 km. Een belangrijk voordeel van het Premium Platform Electric is de 800 Volt-boordspanning, die laden met een capaciteit tot 270 kW mogelijk maakt. Een laadtijd van 10 minuten is daarbij voldoende om onder ideale omstandigheden de actieradius met meer dan 250 kilometer te vergroten. Het laden van het accupakket van 10 tot 80% duurt onder ideale omstandigheden ongeveer 21 minuten.

Nog dit jaar breidt Audi het Q6 e-tron-gamma uit met modellen met achterwielaandrijving en tevens de keuze voor een 83 kWh accupakket.

Advanced Edition en S-Edition

De Audi Q6 e-tron Quattro Advanced edition komt voor de dag met onder meer het S-Line exterieurpakket (een primeur voor een Advanced edition), 19 inch lichtmetalen velgen, LED-koplampen plus met grootlichtassistent en LED achterlichten pro. Ook voegt hij extra luxe toe in de vorm het comfortpakket, verwarming van het stuur en de zitplaatsen achterin, comfort-standverwarming, parkeerhulp met afstandsweergave, parkeerassistent plus, omgevingscamera's en adaptieve snelheidsassistent. De Q6 e-tron quattro Advanced edition is leverbaar vanaf € 83.950.

Als S-Edition biedt de Audi Q6 e-tron Quattro een combinatie van sportiviteit en luxe. Kenmerken van de uitrusting zijn het S-Line exterieur en S-Line interieurpakket inclusief het sportonderstel, sportstoelen in het interieur, 20 inch lichtmetalen velgen (dezelfde als onder de SQ6 e-tron), het Optiek pakket zwart (waarbij de accenten van het exterieur en tevens de spiegelkapbehuizing in hoogglans zwart zijn uitgevoerd) plus bumpers die volledig zijn gespoten in de kleur van de carrosserie. Matrix LED-koplampen, digitale lichtsignaturen, de e-tron Sportsound, het comfortpakket plus en het MMI passagiersdisplay zijn standaard. Daarbij beschikt de Q6 e-tron Quattro S-Edition over een breder scala aan rijassistentiesystemen, waaronder de rijbaanverlatingswaarschuwing met noodhulp en Proactieve inzittendenbescherming. De Q6 e-tron Quattro S-Edition is leverbaar vanaf € 89.950.

Audi SQ6 e-tron

De Audi SQ6 e-tron is het sportieve topmodel binnen het aanbod. Met een systeemvermogen van 360 kW/490 pk staat hij voor prestaties. Zo accelereert de SQ6 e-tron in 4,3 seconden van 0-100 km/u en is zijn topsnelheid elektronisch begrensd tot 230 km/u (overige Q6 e-tron Quattro-uitvoeringen: 210 km/u).

Bovenop alle genoemde voorzieningen biedt hij qua uitrusting onder meer het comfortpakket pro, adaptieve S-luchtveringsonderstel, Matrix LED-koplampen en OLED achterlichten met digitale lichtsignaturen, adaptieve snelheidsassistent en adaptieve rijassistent plus. De Audi SQ6 e-tron is leverbaar vanaf € 101.400.

Garantie

Bij elke Audi (S)Q6 e-tron zijn twee jaar fabrieksgarantie en de wettelijk verplichte acht jaar (of maximaal 160.000 km) garantie op de hoogvoltaccu inbegrepen. Audi neemt bovendien het voorgeschreven onderhoud en de wettelijk verplichte APK-keuringen voor zijn rekening gedurende een periode tot en met 7 jaar / 84 maanden of een maximaal kilometrage van 180.000 kilometer (al naargelang het eerst wordt bereikt).