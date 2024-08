Audi Q6 e-tron nu als Launch Edition

De nieuwe elektromotor voor de Audi Q6 e-tron heeft een vermogen van 185 kW (215 kW met launch control), een maximumkoppel van 450 Nm en wordt gecombineerd met achterwielaandrijving. De acceleratie van 0-100 km/u vergt 7,0 seconden en een topsnelheid van 210 km/u is mogelijk. Met de 225 kW snellaadmogelijkheid duurt het opladen van de 83 kWh accu van 10-80% onder optimale omstandigheden 21 minuten. Het maximale rijbereik bedraagt 533 kilometer.

De Audi Q6 e-tron met de nieuwe aandrijflijn en het 'Edition' uitrustingsniveau vormt de nieuwe basis van het gamma. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer het Advanced exterieur, 18 inch lichtmetalen velgen, LED-verlichting, een elektrisch bediende achterklep, automatische airconditioning met drie klimaatzones, stoelverwarming, de Audi Phonebox light, de smartphone interface en parkeersensoren achter. De Audi Q6 e-tron Edition is nu te bestellen vanaf € 65.950.

De nieuwe aandrijflijn is tevens te combineren met de Audi Q6 e-tron Advanced edition en S-Edition. Tegelijkertijd wordt hij ook geleverd in de nieuwe, gelimiteerd beschikbare Audi Q6 e-tron Launch Edition. Deze uitvoering biedt voor een vanafprijs van € 69.950 de luxe van onder meer 19 inch lichtmetalen velgen, bumpers in carrosseriekleur, LED High-verlichting inclusief grootlichtassistent, verwarming van stuur en voorstoelen, Advanced pre-heating, Connect Key en TopView met parkeerassistent. Het interieur van de Launch Edition krijgt een extra sportief element dankzij het S-Line interieur, inclusief stoffen-kunstlederen bekleding. Voor het gebruiksgemak is het opbergpakket inclusief een frunk voorin inbegrepen.

De Launch edition-uitrusting is ook te combineren met de Audi Q6 e-tron Performance, voorzien van de 225 kW (240 kW met launch control) sterke elektromotor en het 100 kWh-accupakket, waarmee een range van maximaal 641 km (WLTP) mogelijk is. De vanafprijs van de Audi Q6 e-tron performance Launch edition, die eveneens per direct te bestellen is, bedraagt € 75.950.