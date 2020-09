Audi Q2 vernieuwd voor modeljaar 2020

1 september 2020 | De Audi Q2 is aangepast voor modeljaar 2020. Vergeleken met zijn voorganger is de Audi Q2 fractioneel gegroeid. Het vernieuwde model is 4,21 meter lang, 1,79 meter breed en 1,54 meter hoog. Met een Cw-waarde van 0,31 is de stroomlijn behouden gebleven. De kenmerkende vormgeving is nu echter sterker aangezet.

Zo springen de luchtinlaten met vijfhoekige openingen direct in het oog en is de grille vlakker en breder geworden dan voorheen. De S-Line versies vallen vooral op door extra luchtopeningen tussen de motorkap en grille. LED-koplampen zijn nu standaard (Matrix LED optioneel). Eigen accenten zetten kan, naast de vijf nieuwe exterieurtinten, met de personaliseringsmogelijkheden voor onder meer de "blades" en de carrosserie.

Ook het vijfzits interieur is ook vernieuwd. Zo is er een gewijzigde vormgeving voor onder meer de ventilatieopeningen en de keuzehendel voor de versnellingen. Op het gebied van bekleding heeft Alcantara plaatsgemaakt voor Dinamica-microvezel. Sportstoelen zijn overigens standaard vanaf de Business edition.

Voor de cockpit van de vernieuwde Q2 zijn er diverse mogelijkheden: een analoog instrumentenpaneel inclusief MMI radio plus met DAB+ is standaard, net als de Audi Smartphone Interface met Apple CarPlay. De mogelijkheden reiken tot de Audi Virtual Cockpit met 12,3 inch display in combinatie met MMI navigatie plus met 8,3 inch scherm, die beide standaard geleverd worden op de Business edition en S-Edition. Dit systeem is met de stem of via MMI-touch te bedienen.

Er is keuze uit twee versies van de Audi phone box. Elke Q2 beschikt over de Audi phone box light (inclusief draadloos laden), de uitgebreidere topversie is optioneel leverbaar en maakt tevens gebruik van de buitenantenne van de auto. Ook een Bang & Olufsen sound system is leverbaar. MMI navigatie plus maakt gebruik van een LTE-module voor snelle dataoverdracht. Een wifi-hotspot is hierbij inbegrepen. Ook is er toegang tot de handige diensten van Audi connect, zoals online verkeersinformatie. Via het nieuwe Audi connect remote & control zijn diverse functies (tankinhoud, resterende range) via de smartphone te monitoren.

In eerste instantie wordt de vernieuwde Audi Q2 beschikbaar met de 110 kW / 150 pk sterke 1.5 TSI turbo-benzinemotor. Cylinder on demand (cilinderuitschakeling) draagt bij aan de relatief gunstige gemiddelde verbruikscijfers van 5,1-5,4 l / 100 km (CO2: 116 - 124 g/km). Later volgen nog twee andere TFSI-motoren en versies met TDI-dieselmotor. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is een handgeschakelde zesbak of een zeventraps S-Tronic automaat met dubbele koppeling standaard. Ook Quattro vierwielaandrijving wordt leverbaar.

