Audi introduceert Q2 Epic

10 juli 2019 | Audi introduceert met de "epic" een nieuw instapmodel voor de Q2. De Audi Q2 epic biedt keuze uit drie turbobenzinemotoren (30 TFSI, 35 TFSI en 40 TFSI) en twee turbodiesels (30 TDI en 35 TDI Quattro). Hij is nu te configureren en leverbaar bij de Nederlandse Audi-dealers, prijzen beginnen bij 33.920 euro.

De Audi Q2 epic onderscheidt zich onder meer met z'n LED-verlichting voor en achter, dynamische richtingaanwijzers achter, bumpers en spatbordranden in carrosseriekleur en 17 inch lichtmetalen velgen. De kers op de taart is de blade op de C-stijl, die is uitgevoerd in IJszilver metallic (of in carrosseriekleur voor Q2's die in Floretzilver worden besteld).

Vanb innen biedt de Audi Q2 epic MMI navigatie, volautomatische airconditioning, parkeerhulp achter, cruise control, een krachtig audiosysteem met acht speakers, een bestuurderinformatiesysteem met kleurenscherm, een middenarmsteun en mat-aluminium geborstelde decoratielijsten.