Audi prijst SQ2 en 30 TFSI

1 december 2020 | Audi breidt de recent vernieuwde Q2-serie uit met de Q2 30 TFSI en de sportieve SQ2: het nieuwe instapmodel en het absolute topmodel. Beide uitvoeringen zijn per direct te bestellen. De Audi Q2 30 TFSI (81 kW / 110 pk) is leverbaar vanaf 34.537 euro, terwijl de SQ2 (221 kW / 300 pk) er is vanaf 63.987 euro.

De Audi Q2 30 TFSI beschikt over een direct ingespoten driecilinder turbo-benzinemotor met een vermogen van 81 kW / 110 pk en een koppel van 200 Nm. Deze motor wordt geleverd in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Mede dankzij de gunstige stroomlijn (Cw-waarde 0,31) en het start-/stopsysteem met energieterugwinning gaat de Q2 30 TFSI relatief efficiënt met brandstof om: het gemiddelde verbruik bedraagt 5,7-5,8 l/100 km (CO2: 130-132 g/km).

Elke Audi Q2 heeft een standaarduitrusting met onder meer LED-koplampen, progressive steering, Audi pre sense front en Audi connect emergency call & service. De Audi Q2 30 TFSI is er om te beginnen in de luxe Pro Line-uitvoering, met onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, een sportstuur, volautomatische airconditioning, smartphone-interface (Apple CarPlay), parkeerhulp achter, cruise control met snelheidsbegrenzer en trekhaakvoorbereiding.

De Q2 Business edition voegt daar 17 inch lichtmetalen velgen, blades in Manhattan grijs, sportstoelen vóór, de naar eigen wens in te stellen Audi virtual cockpit en MMI navigatie plus aan toe. In de Q2 S edition krijgt luxe een sportieve touch dankzij S line en het S line exterieur. Ook Matrix LED-koplampen en LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers zijn inbegrepen. De vernieuwde Audi Q2 is op de website van Audi tot in detail volgens eigen wensen en smaak samen te stellen.

Dit zijn de prijzen voor de nieuwe modellen (inclusief 4 jaar garantie):

Q2 30 TFSI Pro Line: € 34.537

Q2 30 TFSI Business edition: € 36.347

Q2 30 TFSI S edition € 38.437

De Audi SQ2 heeft een aangescherpt design met expressieve nieuwe elementen als smalle luchtsleuven tussen de grille en motorkap, Matrix LED-koplampen en vijfhoekige elementen in de achterbumper. Zijn 221 kW / 300 pk sterke 2.0 TFSI is in combinatie met de sportief afgestemde S-Tronic transmissie en Quattro vierwielaandrijving goed voor de prestaties. Zo duurt de acceleratie van 0-100 km/u 4,9 seconden, terwijl de topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Standaard beschikt hij over 18 inch lichtmetalen velgen, verlichte instaplijsten, volautomatische airconditioning met twee klimaatzones, de Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus, het assistentiepakket Parking met achteruitrijcamera en een alarmsysteem. De SQ2 edition one vult dat aan met onder meer 19 inch lichtmetalen velgen, rode remklauwen, stoelbekleding in leder Fijnnappa met ruitstiksel, privacy glass en het SQ2 interieur en exterieurpakket.

De vernieuwde Audi SQ2 is nu te configureren en te bestellen vanaf € 63.987. Als exclusieve Edition One is hij er vanaf € 67.103.

Op zoek naar een Audi Q2?

bynco heeft er 2 vanaf € 24.340,-

Audi vernieuwt SQ2 voor modeljaar 2021

16 november 2020

Audi prijst vernieuwde Q2

28 oktober 2020

Audi Q2 vernieuwd voor modeljaar 2020

1 september 2020

Audi introduceert Q2 Epic

10 juli 2019