Audi vernieuwt SQ2 voor 2021

16 november 2020 | Audi heeft de SQ2 vernieuwd voor modeljaar 2021. Mede dankzij nieuwe koplampen en bumpers is het uiterlijk sportiever en opvallender en de nieuwe Audi connect-diensten en assistentiesystemen maken het rijden comfortabeler dan voorheen. Gebleven zijn de prestaties. Dankzij de 2.0 TFSI met een vermogen van 221 kW / 300 pk sprint de Audi SQ2 in 4,9 seconden van 0 naar 100 km/u. De standaard Quattro-vierwielaandrijving en het S-sportonderstel garanderen dat het vermogen effectief op de weg wordt gebracht.

De 2.0 TFSI haalt zijn vermogen uit een cilinderinhoud van 1.984 cc. Er is een vermogen van 221 kW / 300 pk en een constant koppel van 400 Nm, dat beschikbaar is over een breed toerenbereik van 2.000 tot 5.300 tpm. De viercilinder met turbo claimt een uitstekende gasrespons en het geluid wordt voller naarmate de snelheid toeneemt. Dit is mede te danken aan de kleppen in het uitlaatsysteem. Uiteraard voldoet de Audi SQ2 aan de nieuwe Euro 6 AP emissienorm.

De S-tronic automaat met zeven versnellingen is standaard in het topmodel van de Q2-reeks. De lagere versnellingen zijn voorzien van korte verhoudingen, terwijl de zevende versnelling lang is om het brandstofverbruik te verlagen. Als het Audi Drive Select-systeem in de 'efficiency'-modus staat, kan de compacte sport-SUV bovendien 'zeilen' (uitrollen).

De Quattro vierwielaandrijving voorziet de vernieuwde Audi SQ2 van extra sportiviteit en stabiliteit. Zijn elektrohydraulische meerplatenkoppeling verdeelt het koppel op soepele wijze over de assen. Mochten de voorwielen hun tractie verliezen, dan wordt het vermogen binnen enkele milliseconden volledig naar de achterwielen gestuurd. Het S-sportonderstel van de Audi SQ2 verlaagt de carrosserie met 20 millimeter. De standaard progressive steering is zodanig afgesteld dat de besturing directer wordt naarmate de stuurhoek groter wordt.

Tot de standaarduitrusting behoort ook het Audi drive select-systeem dat de modi 'auto', 'comfort', 'dynamic', 'efficiency' en 'individual' biedt. Het verandert het karakter van de besturing, de zeventraps transmissie S-tronic, de motor en andere systemen. De bestuurder kan met een druk op de knop het Electronic Stabilization Control-systeem (ESC) in offroad-modus zetten.

Tussen de achthoekige Singleframe en motorkap zitten nu smalle sleuven. Matrix LED-koplampen zijn voortaan standaard inbegrepen. Eén gemeenschappelijke module bevat zeven afzonderlijke LED's. Het slim geregelde grootlicht verlicht de weg altijd zo helder mogelijk zonder de andere weggebruikers te verblinden. De achterlichtunits zijn standaard voorzien van LED's. In combinatie met de Matrix LED-koplampen zijn ze ook voorzien van dynamische knipperlichten. De koplampen en achterlichten zorgen voor een dynamische lichtweergave wanneer de auto wordt vergrendeld en ontgrendeld.

En profil geven de aluminium spiegelbehuizingen, de strips langs de dorpels, de dakspoiler en de zilverkleurige blades op de C-stijl de vernieuwde SQ2 extra accenten. De achterbumper met zijn vijfhoekige polygonen beschikt over een diffuser-inzetstuk waarin aan beide zijden twee uitlaatpijpen zijn opgenomen. De bagageruimte heeft een inhoud van 355 tot 1.000 liter, afhankelijk van de positie van de achterbankrugleuning.

De dakhemel is uitgevoerd in zwart en de portierpanelen zijn voorzien van een nieuw materiaal. De pedaal-opzetstukken en de voetsteun zijn gemaakt van roestvrij staal en de verlichte dorpelbekleding is voorzien van S-logo's. Het display geeft S-specifieke startdisplays weer, wanneer het contact wordt ingeschakeld.

De vernieuwde Audi SQ2 wordt begin 2021 in Nederland leverbaar, en is vanaf december te bestellen bij de Audi-dealer. De vanafprijs wordt in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie bekendgemaakt.

Op zoek naar een Audi Q2?

bynco heeft er 9 vanaf € 22.840,-

Audi prijst vernieuwde Q2

28 oktober 2020

Audi Q2 vernieuwd voor modeljaar 2020

1 september 2020

Audi introduceert Q2 Epic

10 juli 2019

Audi introduceert SQ2

28 september 2018