Audi maakt prijzen nieuwe A3 Sportback bekend

5 maart 2020 | Audi maakt de prijzen en uitvoering van de nieuwe A3 Sportback bekend. De nieuwe compacte middenklasser van Audi is nu naar persoonlijke wens te configureren en te bestellen. Prijzen beginnen bij 34.400 euro. De A3 Sportback is er direct voor ieders persoonlijke smaak, als Pro Line, Business edition, S edition en als extra luxe Edition One.

De Pro Line staat aan de basis van het nieuwe A3 Sportback-gamma. Hij maakt het leven makkelijk met de Smartphone interface waarmee Apple-telefoons automatisch en draadloos worden gekoppeld. Smartphones zijn bovendien draadloos te laden. Ook standaard zijn 2-zone airconditioning, parkeerhulp achter, cruise control, een digitaal instrumentenpaneel, DAB+ radio en een multifunctioneel, met leer bekleed driespaaks sportstuur. De A3 Sportback Pro Line komt stijlvol voor de dag met LED-koplampen en 16 inch lichtmetalen velgen. Wat veiligheidsuitrusting betreft beschikt hij over Audi pre sense front, lane departure warning en Audi connect noodoproep en service.

Tegelijk met de introductie van de A3 Sportback biedt Audi ook keuze uit twee Editions. Voor zakelijk ingestoken kopers is er de A3 Sportback Business-edition-uitvoering, voor de prijs van een A3 Sportback Pro Line. Dat betekent dat Business edition-items als het Advanced exterieur, aluminium raamlijsten, 17 inch lichtmetalen velgen, full LED-koplampen/LED-achterlichten, MMI navigatie plus, sportstoelen en de Audi virtual cockpit en verkeersbordherkenning tijdelijk zonder meerprijs worden geleverd.

Voor liefhebbers van een sportieve uitstraling en een dynamisch weggedrag is er de A3 Sportback S-Edition. Deze Edition beschikt eveneens over alle hierboven genoemde zaken, aangevuld met de sportieve accenten van het S-line exterieur en S-line interieur. Standaard zijn bijvoorbeeld 17 inch lichtmetalen velgen, een sportonderstel, sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en een sportief afgewerkt interieur.

De meest complete A3 Sportback is de gelimiteerd beschikbare Edition One. Die combineert de luxe van de Business Edition en de sportiviteit van de S -dition met extra's. Enkele voorbeelden zijn de donker getinte Matrix-LED-koplampen met dynamische richtingaanwijzers en lichtanimatie, fraaie 18 inch lichtmetalen velgen en platinagrijze exterieurelementen (spiegels, bumperinserts). De A3 Sportback edition one verwelkomt inzittenden met instapverlichting en verlichte instaplijsten, en met het ambiente lichtpakket is de interieursfeer geheel naar wens te customizen.

De nieuwe Audi A3 Sportback is per direct te bestellen en arriveert eind april 2020 bij de dealers. In eerste instantie zijn de handgeschakelde 35 TFSI en 30 TDI-modellen te bestellen. Iets later volgen de A3 Sportback 30 TFSI met handbak (vanaf € 34.400) en de 30 TFSI-, 30 g-tron- en 35 TFSI-modellen met de automatische S-tronic-transmissie met dubbele koppeling. Het gamma wordt daarna gaandeweg verder uitgebreid.

