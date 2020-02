Audi kondigt nieuwe A3 aan

7 februari 2020 | De nieuwe Audi A3 Sportback beleeft zijn werelddebuut tijdens de Autosalon van Genève 2020. Meer dan voorheen legt Audi bij deze nieuwe, vierde generatie van de A3 Sportback de nadruk op rijdynamiek en sportiviteit. Dat doet Audi met een onderstel dat bol staat van de moderne technologie.

De optionele Quattro vierwielaandrijving voor de nieuwe Audi A3 Sportback is de volgende evolutiestap van een bewezen technologie. Een elektro-hydraulische lamellenkoppeling die wordt aangestuurd door software vormt de kern van het systeem. Met dit systeem belooft de A3 Sportback niet alleen maximale stabiliteit en grip alsmede rijplezier, maar ook een maximale efficiency. In combinatie met de adaptieve demping en progressive steering zou dit zorgen dit voor een hoge mate van rijdynamiek.

De koppeling van de Quattro vierwielaandrijving bevindt zich aan het einde van de aandrijfas, vóór het achterasdifferentieel; een positie die met name een positief effect zou hebben op de verdeling van de asbelasting. Audi heeft de elektronische koppelverdeling speciaal op de nieuwe A3 afgestemd en in het Audi drive select-systeem geïntegreerd. Dit systeem werkt op basis van de invoer van de dempersensoren en houdt niet alleen rekening met de rijomstandigheden en de staat van het wegdek, maar ook met de rijstijl. De besturingsunit gebruikt deze gegevens als basis voor de koppelverdeling.

De vierwielaandrijving verdeelt het koppel op volledig variabele wijze over de voor- en achteras. Onder normale omstandigheden wordt het grootste deel van het vermogen van de motor aan de voorwielen afgegeven. Bij het wegrijden of wanneer de tractie van de vooras tekortschiet, past de koppeling de koppelverdeling aan. Hoe sterker de koppelingsplaten in elkaar worden gedrukt, des te meer vermogen wordt er naar de achteras gestuurd; maximaal zelfs 100 procent. De koppeling kan een deel van het koppel richting de achteras sturen als de bestuurder voor een sportieve rijstijl kiest. Zodra de bestuurder gas geeft, zorgt het koppel ervoor dat de A3 Sportback nog meer stabiliteit biedt in bochten. Bij lastwisselingen zou de koppelverdeling het mogelijk maken om met een hoge mate van precisie de bocht in te sturen.

De wielselectieve koppelregeling, een softwarefunctie van Electronic Stabilization Control (ESC), vormt de kers op de taart als het gaat om sportieve rijeigenschappen. Wanneer de nieuwe Audi A3 Sportback met hoge snelheid door een bocht rijdt, remt deze functie de twee binnenste wielen op subtiele wijze af. Het verschil in aandrijfkrachten op beide assen zorgt ervoor dat de auto beter de bocht in draait, waardoor de stuurhoek op nauwkeurige wijze wordt opgevolgd. Dit zou het weggedrag wendbaarder, vloeiender en veiliger maken.

De wijze waarop de Quattro-aandrijving reageert, is ook afhankelijk van de geselecteerde rijmodus van het ESC-systeem. Zo kunnen de tractie en de rijstabiliteit worden aangepast aan de wensen van de bestuurder. ESC grijpt vrijwel onmerkbaar in als dat nodig is en zorgt in de ESC ON-modus voor een maximale krachtoverbrenging. Dit betekent dat de acceleratie op veilige en stabiele wijze zou verlopen, met zo min mogelijk wielslip. In de Sport-modus kan de bestuurder op een gecontroleerde en veilige manier driften op oppervlakken met een lage wrijvingscoëfficiënt, zoals sneeuw. In de ESC OFF-modus is de hoeveelheid mogelijke wielslip bijna onbeperkt, waardoor de Audi A3 ongefilterde rijeigenschappen kan bieden.

Vaak vereisen conventionele stuursystemen een compromis tussen sportiviteit en comfort. De elektromechanische progressive steering in de nieuwe Audi A3 Sportback belooft hiervoor een oplossing. Zijn tandheugelsysteem beschikt over een speciale vorm en vertanding. Dit resulteert in verschillende overbrengingsverhoudingen, afhankelijk van de stuurhoek. Bij grote stuurbewegingen zorgt de overbrenging voor een zeer directe besturing. Dit vermindert de krachtsinspanning in het stadsverkeer en tijdens het manoeuvreren, wat het comfort aanzienlijk verhoogt.

Op bochtige wegen verhoogt progressive steering de rijdynamiek, waardoor de A3 Sportback een sportievere rijstijl belooft. Het stuurwiel hoeft slechts 2,5 keer te worden gedraaid van uiterst links naar uiterst rechts; de stuurverhouding is in de middenstand 14,3:1. De stuurbekrachtiging sluit aan op dit karakter en past zich aan de rijsnelheid aan. Bij lage snelheden is de bekrachtiging sterker om gemakkelijker te kunnen manoeuvreren; naarmate de snelheid toeneemt, wordt de bekrachtiging steeds minder.

Comfortabel soft of sportief hard? Beide is mogelijk dankzij de adaptieve demperregeling. Drie demperkarakteristieken zorgen ervoor dat de bestuurder uiteenlopende rijeigenschappen kan ervaren en kan genieten van een bijzonder wendbaar rijgedrag. Sensoren meten de verticale bewegingen van de carrosserie en de reactie van de wielen ten opzichte daarvan. De besturingsunit verwerkt het signaal in enkele milliseconden en past elke demper aan op de toestand van de weg, de rij-omstandigheden en de wensen van de bestuurder. De dempers zijn voorzien van elektromagnetisch bediende kleppen die uiterst snel en op zeer energiezuinige wijze kunnen worden aangestuurd. Afhankelijk van de gekozen stand laten ze de hydraulische vloeistof sneller of langzamer stromen, waardoor de dempers zacht of hard staan afgesteld.

De bestuurder kan via Audi drive select drie verschillende basisinstellingen voor de dempers kiezen: comfort, auto en dynamic. Bij een sportieve rijstijl in bochten zorgen de dempers voor maximale stabiliteit en voorkomen ze dat de auto tijdens het remmen te veel duikt. Hierdoor blijven de wielen beter in contact met het wegdek.

Het Audi drive select-systeem is de interface tussen de demping, de aandrijfsystemen en de bestuurder. Het systeem beschikt over vijf modi - comfort, auto, dynamic, efficiency en individual - die zijn in te stellen met een knop op de tunnelconsole. Als de bestuurder de instelling 'individual' kiest, kan de auto worden afgestemd op de persoonlijke voorkeuren.

Elke A3 Sportback beschikt over Audi drive select, waarmee de gasrespons en de afstelling van de stuurbekrachtiging kunnen worden aangepast. Indien voor deze optionele zaken is gekozen, stuurt het systeem ook de S-tronic-automaat, de Quattro-aandrijflijn en het onderstel met adaptieve demperregeling aan. Het systeem heeft ook invloed op de comfort- en veiligheidssystemen, zoals de automatische airconditioning, de matrix-LED-koplampen, de gordelspanners en adaptive cruise control.

Audi maakt specificaties S8 bekend

28 januari 2020

Audi ontwikkelt mobiel laadpunt

23 januari 2020

Audi toont innovaties op CES 2020

7 januari 2020

Audi maakt prijzen A5 voor 2020 bekend

20 december 2019