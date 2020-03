Audi introduceert nieuwe A3 Sportback

3 maart 2020 | Audi presenteert de compleet nieuwe A3 Sportback. Audi's nieuwe compacte middenklasser heeft een sportief design, is volledig gedigitaliseerd en krijgt nieuwe motoren. Slimme assistentiesystemen dragen bij aan de veiligheid, efficiency en het comfort. De levering van de nieuwe Audi A3 Sportback start in mei 2020.

De nieuwe vijfdeurs A3 Sportback is 4,34 meter lang, 1,82 meter breed,1,43 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,64 meter. Hij is zeer gestroomlijnd (Cw vanaf 0,28) en relatief licht (1.280 kg voor de A3 Sportback 1.5 TFSI). Het nieuwe model valt op door sportieve proporties en blikvangers zoals de hol gestylde flanken, schuin geplaatste C-stijlen en de krachtige schouderlijn die de koplampen en vlakke achterlichten optisch met elkaar verbindt. De zeshoekige singleframe grille heeft rasters in honingraatdesign. Andere sportieve details zijn de grote luchtinlaten, dakspoiler en diffuser. LED-koplampen zijn standaard. De geïntegreerde digitale LED-dagrijverlichting heeft afhankelijk van de gekozen versie een eigen signatuur. Optioneel zijn matrix LED-koplampen leverbaar.

De nieuwe A3 Sportback heeft een cockpit met een zogenaamd black panel design. Een 10,25 inch digitaal instrumentenpaneel en een centraal 10,1 inch touchscreen zijn standaard. De Audi virtual cockpit (12,3 inch) met verschillende weergavemogelijkheden is evenals een head-up display optioneel. Een S-tronic automaat met dubbele koppeling wordt bediend via een compacte controller, terwijl de volumeregeling van het sound system met gebaren is aan te sturen.

In het MMI bedieningsconcept zijn meer connectiviteitsfuncties dan voorheen verwerkt. De bediening is eenvoudig dankzij een menustructuur zoals we die kennen van smartphones. Ook het basissysteem herkent geschreven opdrachten en reageert op stemcommando's. Het navigatiesysteem werkt nu nauwkeuriger, onder meer doordat het voorkeuren van de berijder herkent. Realtime verkeersinformatie is inbegrepen en ook beelden van Google Earth en 3D-modellen van grote steden vergemakkelijken de navigatie. Car-to-X diensten helpen onder meer bij het vinden van parkeerplaatsen en geven aan welke snelheid de berijder dient aan te houden om groen licht te krijgen op de volgende kruising.

Elke nieuwe A3 Sportback beschikt over een DAB+ radio. Online en hybride-radiosystemen zijn evenals het Bang & Olufsen surround sound system optioneel. De Audi smartphone interface maakt de Apple CarPlay of Android Auto-omgeving zichtbaar op het MMI-display, terwijl draadloos laden van een smartphone via de Audi phone box verloopt. In de loop van 2020 wordt ook de stembediening Alexa van Amazon leverbaar.

Via de MyAudi app zijn streamingdiensten te gebruiken, kunnen routes naar het navigatiesysteem worden gestuurd en zijn diverse functies op afstand te bedienen (zoals het ver- en ontgrendeling en standverwarming). Ook laat de app de locatie van de auto zien. Audi connect key staat voor een Android-telefoon die fungeert als digitale autosleutel. Hiermee zijn de deuren te ver- en ontgrendelen en kan de motor worden gestart.

Bij de marktintroductie in mei is de nieuwe A3 Sportback er naar keuze met een 1.5 TFSI benzinemotor (110 kW / 150 pk) of een 2.0 TDI (met 85 kW / 116 pk of 110 kW / 150 pk). Kort daarna zijn de 1.0 TFSI (81 kW / 110 pk) en een tweede variant van de 1.5 TFSI met MHEV-technologie (mild hybride, 48V elektrisch systeem) beschikbaar. Medio 2020 volgen meer TFSI- en TDI-varianten, sommige ervan met Quattro vierwielaandrijving. Ook komen er plug-in hybrideversies en staat er een CNG-uitvoering op de planning. Deze laatste is geschikt voor aardgas.

Het standaard onderstel van de nieuw A3 Sportback belooft een balans van comfort en sportiviteit. De versies met S-line exterieur zijn uitgevoerd met een verlaagd (15 mm) sportonderstel. Ook adaptieve dempercontrole is beschikbaar. Via Audi drive select kan de bestuurder kiezen voor onderstelsettings variërend van comfortabel tot sportief. Een elektromechanische stuurinrichting met snelheidsafhankelijke bekrachtiging is op alle modellen standaard, progressive steering is optioneel. Modellen met een vermogen vanaf 110 kW / 150 pk zijn standaard uitgevoerd met een multilink achterwielophanging. Een noviteit is de electric brake booster, die onnodige wrijving tussen remblokken- en schijven voorkomt. Voor de nieuwe A3 zijn lichtmetalen velgen met maten variërend van 16-19 inch beschikbaar.

Mede dankzij de wielbasis van 2,64 meter belooft de nieuwe A3 Sportback een ruim interieur. Vergeleken met zijn voorganger is de zitpositie voorin nu iets lager. Dit zorgt voor extra hoofdruimte én versterkt het sportieve karakter. De bagageruimte heeft een inhoud die varieert van 380-1.200 liter. De laadvloer is verstelbaar. Een elektrisch te openen en sluiten achterklep (ook via voetbewegingen) is optioneel. De nieuwe A3 Sportback heeft een maximaal trekgewicht (geremd) van 1.600 kg.

Audi pre sense front, dat helpt bij het voorkomen aan aanrijdingen is evenals lane departure warning standaard op de nieuwe A3 Sportback. Desgewenst waarschuwt de auto ook voor naderend verkeer bij rijbaanwissels of uitritten. De adaptive cruise assist is het meest geavanceerde assistentiesysteem. Hiermee houdt de A3 Sportback automatisch een veilige afstand aan ten opzichte van de voorligger en tegelijkertijd blijft de auto binnen de wegmarkeringen. Bij filerijden of in druk verkeer kan dit systeem de auto ook automatisch afremmen tot stilstand. Adaptive cruise assist is onderdeel van het assistentiepakket. Ook de grootlichtassistent, emergency assist, efficiency assist en de parkeerfuncties park assist en parking system plus (automatisch inparkeren mogelijk) zijn hierbij inbegrepen.

Voor een A3 Sportback op maat zijn er drie exterieurdesigns. Klanten hebben daarnaast keuze uit vele (nieuwe) exterieurkleuren en bekledingsmaterialen voor het interieur. Bijzonder detail: de beschikbaarheid van bekleding die is gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Tot de standaarduitrusting behoren een digitaal instrumentenpaneel, een 10,1 inch touchscreen, een multifunctioneel met leder bekleed stuur, DAB+ radio, lichtmetalen velgen, LED-koplampen en elektrisch verstelbare spiegels met verwarming. Met individuele opties en optiepakketten zijn ook individuele wensen in te vullen.

Audi introduceert e-tron Edition

27 februari 2020

Audi introduceert e-tron S

21 februari 2020

Audi viert 40 jaar Quattro

13 februari 2020

Audi biedt virtueel fabrieksbezoek aan

12 februari 2020