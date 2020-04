Audi A3 nu ook als 35 TFSI en 35 TDI

18 april 2020 | In juli 2020 maakt de nieuwe Audi A3 Sportback zijn opwachting in de showrooms. Vooruitlopend daarop heeft Audi het motorenprogramma verder uitgebreid met twee varianten: de A3 Sportback 35 TFSI S tronic en 35 TDI S tronic, die beide nu te bestellen zijn.

Tot dusver was de nieuwe Audi A3 Sportback qua motorisering al te configureren als handgeschakelde 35 TFSI en 30 TDI, op korte termijn gevolgd door de A3 Sportback 30 TFSI met handbak (vanaf € 34.400) en S-tronic, en de 30 g-tron op aardgas. Nu introduceert Audi twee nieuwe varianten: de A3 Sportback 35 TFSI S tronic en 35 TDI S tronic.

De A3 Sportback 35 TFSI, voorzien van de 1.5-liter TFSI-benzinemotor met 110 kW/150 pk, is er nu ook in combinatie met de S-tronic automaat met dubbele koppeling. Prijzen van deze uitvoering beginnen bij € 37.950 voor de A3 Sportback 35 TFSI S tronic Pro Line én de extra complete, gelijk geprijsde Business edition.

Ook de A3 Sportback 35 TDI is nu met S-tronic automaat te bestellen, waarmee het een comfortabele optie wordt voor Audi-rijders die veelvuldig in druk verkeer rijden. De 110 kW / 150 pk sterke A3 Sportback 35 TDI S tronic is er als Pro Line en Business edition vanaf € 44.410.

