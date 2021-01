Autotest | De e-tron is de elektrisch aangedreven SUV van Audi. De nadruk ligt daarbij op comfort. Het riante vermogen van 313 pk wordt ingezet om met gemak te presteren, niet om het rijden spannend te maken. Nu is de e-tron er ook als "S". Die levert significant meer vermogen, heeft een aangepast onderstel en kiest juist voor sportiviteit. Hoeveel spannender is de "e-tron S"?

Om verwarring te voorkomen eerst uitleg over de diverse varianten. De Audi e-tron is er in twee gedaanten. De standaard "e-tron" is een traditionele SUV met de lijnen van een (moderne) terreinwagen. De "e-tron Sportback" deelt globaal dezelfde techniek, maar heeft een aflopende achterzijde en vormt daarom een mengvorm van terreinwagen en coupé.

Beide carosserie-varianten zijn nu leverbaar in een "S"-uitvoering. De testauto is een Sportback omdat die het prettigst fotografeert, zeker in de hier getoonde kleur "Catalunyarood metallic". De "S" is te herkennen aan bredere wielkasten (23 mm), zwarte remklauwen en 20 inch velgen (21 inch op de testauto).

Ruimte en uitrusting

Binnenin voeren donkere tinten de boventoon. Kuipstoelen met leder/alcantara bekleding zijn bovendien standaard. Dankzij de royale afmetingen van de e-tron resteert ook met kuipstoelen voldoende ruimte achterin.

Op de "S" zijn veel zaken die op de standaard e-tron optioneel zijn nu standaard. Daaronder is de "digital cockpit" waarbij zoveel mogelijk functies worden bediend via beeldschermen: één achter het stuurwiel, één centraal op het dashboard en één bovenin de middentunnel. Met een dergelijke opzet is Audi niet (meer) uniek, maar het feit dat de beeldschermen "haptische feedback" geven is dat wel. Dit betekent dat het voelt alsof er een knop achter het beeldscherm zit en dat geeft extra bevestiging dat een functie correct wordt gebruikt.

Uiteraard is de e-tron (te) voorzien van alle gangbare veiligheidssystemen en bestuurders-assistenten. De "S" wordt daarbij geplaagd door een euvel waar ook andere e-trons last van hebben: wanneer gebruik wordt gemaakt van de "slimme" cruise-control, gaat de auto regelmatig op de remmen zonder aanwijsbare reden.

Prestaties

De e-tron S is goed voor een vermogen van 503 pk / 973 Nm. Dit geleverd door drie (!) elektromotoren: één op de voorwielen (204 pk) en twee op de achterwielen (2 x 180 pk). Terwijl de standaard e-tron (313 pk) al met groot gemak presteert, is merkbaar dat de S vlotter reageert en nog veel meer reserve heeft. In eerste instantie voelt de auto daarom niet sneller, maar vooral minder zwaarlijvig en meer gewillig. Ondanks de lawine van vermogen is de S nooit venijnig of gemeen snel, zoals veel andere sportieve elektrische auto's juist wel zijn.

„De standaard e-tron blinkt uit in comfort, de S voegt daar een welkome dosis sportiviteit en rijplezier aan toe“

De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u vergt 4.5 seconden en wordt uitgevoerd zonder enig drama. Gevoelsmatig hoeven de elektromotoren zich er nauwelijks voor in te spannen. Bovendien hebben de banden ruim voldoende grip om nog veel meer vermogen af te handelen. Het vermoeden is daarom dat de e-tron S doelbewust is "geknepen" om Audi's eigen R8 en RS6 niet te snel af te zijn. Die auto's kosten immers ruim het dubbele en leveren Audi dus ook veel meer op.

Net zoals auto's met een verbrandingsmotor, verbruikt ook een grote en snelle elektrische auto veel energie. Tijdens de testrit werden voornamelijk langere afstanden afgelegd, afgewisseld met een enkele baldadige uitspatting. Dat kostte gemiddeld 29 kW / 100 km en dat is bijna het dubbele van een doorsnee elektrische auto. Tijdens de test kon zo'n 250 km op een volle accu worden afgelegd (272 km met een kalmere rijstijl). Gelukkig is de e-tron kampioen snelladen, dus een tussenstop bij de snellader hoeft niet lang te duren.

Weggedrag

De vele paardenkrachten en het sprintvermogen maken vooral indruk op buitenstaanders. Omdat de prestaties met zoveel rust en gemak worden neergezet, maken ze echter weinig indruk op de bestuurder. De reden om de "S" boven een standaard e-tron te verkiezen is het weggedrag!

De bijzondere constructie met drie elektromotoren is namelijk gekozen om het vermogen optimaal te verdelen en zo tot maximale grip en een beter gevoel in de besturing te komen. Bovendien ligt het accent altijd op achterwielaandrijving, net zoals bij klassieke sportwagens. Het gevoel in de besturing is daarom zuiverder dan in een standaard e-tron. Echter, daardoor is ook beter merkbaar dat de zeer brede banden uiterst gevoelig zijn voor spoorvorming en dat de elektronica regelmatig kleine ingrepen doet. De belangrijkste winst zit in het karakter: terwijl de standaard e-tron groots en statig voelt, is de S juist scherp en dynamisch.

Om de grip in de bocht te verbeteren wordt bij veel auto's één wiel afgeremd. Dankzij de twee motoren op de achterwielen van de e-tron kan een wiel juist nog meer vermogen toebedeeld krijgen, met als resultaat meer grip en nog betere prestaties. De S nodigt mede daarom veel meer uit tot sportief rijden en intensief gebruik.

Conclusie

Hoe spannend is de "Audi e-tron Sportback S"? Minder spannend dan de specificaties doen vermoeden, maar beduidend spannender dan een standaard e-tron. Echter, in vergelijking met andere snelle (elektrische) auto's blijft de e-tron merkbaar groot, zwaar en technisch minder vooruitstrevend. De grootste waarde van de "S" is daarom de extra keuzevrijheid. De standaard e-tron blinkt uit in comfort, de S voegt daar een welkome dosis sportiviteit en rijplezier aan toe.

plus Zeer snel

Laadt zeer snel op

Dynamischer dan een standaard e-tron min Gevoelloos remmen

Zeer hoog elektriciteitsverbruik

Adaptieve cruise-control remt zonder reden af

