Autotest | Iets meer dan een jaar geleden introduceerde Audi zijn eerste elektrische auto: de e-tron. Omdat de vraag naar SUV's groot is, en omdat dergelijke auto's volop ruimte bieden aan de accu's die nodig zijn voor elektrische aandrijving, was Audi's eerste elektrische model een SUV. Nu is het tijd voor de tweede elektrische auto van Audi: de "e-tron Sportback". Afgaande op de naam en de technische specificaties gaat het hier slechts om een bestaand model met een andere daklijn. Misschien ligt de waarheid genuanceerder?

Een SUV (Sports Utility Vehicle) wordt gekozen vanwege het uiterlijk, de ruimte en de terreinwaardigheid. Maar niet al die factoren wegen even zwaar. Dat is waarom veel SUV's tegewoordig ook leverbaar zijn in een exclusieve variant met de daklijn van een coupé. Daarmee wordt het minder een mannetjesputter en meer een "life style" auto.

En dat is ook het geval bij de e-tron Sportback! De dorpels hebben een extra "vouw" in het plaatwerk om de hoogte van de auto te maskeren. Alles boven de raamlijn is opnieuw vormgegeven, waarbij de ontwerpers vrij hebben "geleend" van Audi's eigen A7 Sportback. De e-tron is daarmee nog steeds een SUV, maar wel één met elegante lijnen.

Ruimte

Dat fraaie lijnenspel gaat iets ten koste van de binnenruimte. De bagageruimte is even diep als die van de gewone e-tron, maar minder hoog. Goed om te weten: de laadkabels kunnen worden opgeborgen in een ruimte onder de voorklep, zodat die geen plek in de kofferruimte opeisen. Op de achterbank is de daklijn merkbaar lager dan in de standaard e-tron (2 cm minder hoofdruimte). Terwijl bij veel auto's met een vrijwel liggende achterruit het zicht in de binnenspiegel sterk wordt verminderd, biedt de e-tron ook als Sportback prima zicht naar achteren.

Voorin is geen verschil merkbaar met de e-tron SUV. Voor beide auto's geldt dat Audi niet of nauwelijks vernieuwt met de komst van de elektrische modellen. Veel merken (inclusief Audi's "arme tak" Volkswagen) grijpen de komst van elektrische auto's aan om een sprong vooruit te maken in de ergonomie of ze buiten de extra ruimte die vrijkomt maximaal uit. Niets van dat alles bij Audi! In plaats daarvan is er naar gestreefd het verschil met de modellen met verbrandingsmotor zo gering mogelijk te maken.

Uitrusting

Of dat goed of slecht is, is persoonlijk. Audi's huidige aanpak is uiterst succesvol daarom is het logisch dat de fabrikant daar geen risico mee wil nemen. De e-tron Sportback is als een cocon van luxe, waarbij de bestuurder en bijrijder worden omringd door beeldschermen, chroom en leder. Ook niet onbelangrijk: de hoge zit, de grote stoelen en de gehele inrichting van de cabine geven een groots gevoel. Nog voordat de rit begint voelen de inzittenden van de e-tron zich daarom uiterst bevoorrecht.

De daadwerkelijke uitrusting is sterk afhankelijk van de gekozen opties. In absolute zin is iedere e-tron een uiterst luxueuze auto, maar in dit prijssegment liggen de verwachtingen hoog. Gezien de prijs heeft de e-tron een karige uitrusting. Zelfs met 10.000 euro aan opties moet de testauto het bijvoorbeeld nog steeds doen zonder dodehoekdetectie. Wel aanwezig: camera's rondom, een sprankelend en helder klinkend audiosysteem van B&O en... een tweede laadaansluiting. Die laatste optie is een echte aanrader, want het maakt het aansluiten bij een willekeurig laadpunt veel eenvoudiger.

„Wie eenmaal heeft (proef)gereden met de e-tron wil nooit meer terug naar een conventionele Audi Q5 of Q7“

Weggedrag

De Sportback is bedoeld als exclusieve variant op de e-tron en daarom zou het logisch zijn dat het onderstel is aangepast voor een meer uitgesproken weggedrag. Audi heeft daar niet voor gekozen omdat dat simpelweg niet nodig is. De e-tron staat namelijk op luchtvering en daarmee is al een grote variatie van uiterst comfortabel tot sportief mogelijk.

Toch is er een manier om tot extra sportiviteit te komen: de vierwielaandrijving kan de nadruk leggen op achterwielaandrijving, net zoals bij een sportwagen. In de praktijk is hiervan echter weinig merkbaar. Dat komt doordat de e-tron zeer zwaar is en absoluut niet uitnodigt tot een weggedrag waarbij dergelijke verschillen aan het licht komen. Het enorme gewicht zorgt er bovendien voor dat na een stuuractie eerst de wielen in de gewenste richting wijzen en de enorme massa met enige traagheid volgt. Hierdoor is druk op de banden zeer groot, maar in de praktijk blijft de e-tron ook bij hoge bochtsnelheden stabiel.

Naast een comfortabel en sportieve modus, zijn er twee modi om terreinrijden makkelijker te maken. Daarbij wordt de luchtvering gebruikt om de bodemvrijheid te vergroten. De foto's bij dit artikel zijn gemaakt op een plek waar deze capaciteiten van pas kwamen: tijdens een "avontuur" om een schiereiland tussen twee riviermondingen te bereiken. Daarbij vielen twee dingen op. Obstakels waar andere terreinwagens overheen rijden, worden door de e-tron domweg verpletterd vanwege het hoge gewicht. Daarbij zijn de standaard gemonteerde banden absoluut niet geschikt voor off-road rijden omdat het profiel binnen luttele seconden vult met modder, hetgeen de grip sterk vermindert.

De Sportback heeft een iets betere stroomlijn dan de standaard e-tron, maar in de praktijk is ook dat verschil verwaarloosbaar. Het testverbruik is daarom vrijwel gelijk aan dat van de eerder geteste e-tron (23 kWh / 100 km). Een grappig detail: de enige rijgeluiden in de testauto komen van het onderste deel van de a-stijl (waar de spiegels zitten). Het is alsof Audi er op wil hinten dat de virtuele spiegels echt een betere keuze zouden zijn geweest dan de standaard glazen spiegels.

Prestaties

Om te maskeren hoe zwaar de e-tron is, zet Audi een inmiddels bewezen wapen in: heel veel paardenkrachten. De hier gereden "55 Quattro"-versie is goed voor 408 pk, maar die paarden zijn uiterst terughoudend. Alleen in de dynamische modus én met de "versnellingsbak" (een elektrische auto heeft slechts 1 versnelling) in de sportstand is de e-tron even gewillig als de gemiddelde kleine elektrische auto. Bij een sprint vanuit stilstand vraagt het een moment om de enorme massa in beweging te brengen, maar wanneer de e-tron accelereert dan is die acceleratie venijnig snel en schier onophoudelijk.

Net zoals de e-tron niet uitnodigt tot snel bochtenwerk, nodigt de auto ook niet uit om het sprintvermogen te pas en te onpas aan te spreken. Audi zet de elektrische aandrijving voornamelijk in om comfort te bieden. Daarin slaagt de fabrikant niet alleen, maar overtuigt zelfs zozeer dat de modellen met verbrandingsmotor op slag hopeloos achterhaald lijken. Wie eenmaal heeft (proef)gereden met de e-tron wil nooit meer terug naar een conventionele Audi Q5 of Q7.

Bereik en verbruik

De e-tron (Sportback) is leverbaar in twee versies: de 50 Quattro en 55 Quattro. Die eerste heeft een 71 kWh sterke batterij en een 313 pk sterke elektromotor waarmee 347 km (WLTP) kan worden afgelegd zonder bijladen. De testauto is een 55. Deze voorziet in een 95 kWh batterij en de eerder genoemde 408 pk sterke elektromotor voor een actieradius van 446 km (WLTP). Ondanks een kalme rijstijl en gunstige weersomstandigheden bleek het bereik in de praktijk slechts 370 km te zijn.

Dit hoeft echter geen bezwaar te zijn, want de e-tron is een ster in snelladen. Op een publiek laadpunt kan worden geladen met een snelheid van 11 kW (22 kW als optie). Bij een snellader kan met 150 kW worden geladen. Om aan te geven hoe snel dat is: de testauto arriveerde met nog 100 km resterend bij het laadpunt. De tijd die het kostte om in het winkeltje van het nabije tankstation een lunch te genieten was voldoende om de accu tot 80% op te laden.

Conclusie

Is de e-tron Sportback echt een andere auto dan de eerder gelanceerde Audi e-tron? In theorie wel, in de praktijk niet. Met de e-tron Sportback gaat Audi simpelweg met de stroom mee en levert het een coupé-versie van een bestaande SUV. Door kleine aanpassingen in de software zou de Sportback anders moeten rijden, maar dat is alleen merkbaar bij een uitgesproken sportieve rijstijl en dat is precies waartoe deze auto niet uitnodigt.

Ook op andere punten is Audi meer trendvolger dan trendsetter. De techniek achter de elektrische aandrijving is niet vernieuwend en de ergonomie is niet vernieuwend. In plaats daarvan doet Audi waar het goed in is: bestaande techniek heel fraai verpakken. En juist daarin slaagt de Sportback nog beter dan de standaard e-tron

plus Uiterst comfortabel

Lage prijs per kilometer

Exclusief en bevoorrecht gevoel min Merkbaar zeer zwaar

Karige standaard-uitrusting

Verkeersbordherkenning werkt matig

