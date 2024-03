Audi vernieuwt A3 met AllStreet

De vernieuwde Audi A3-uitvoeringen zijn te herkennen aan de vlakkere en bredere Singleframe grille. Een opvallende spoiler verbindt de grote, hoekig gevormde luchtinlaten in de bumper optisch met elkaar en suggereert zo het sportieve karakter. De inspiratie voor het design van de bumper en de diffuser achter komt van de Audi RS.

Audi A3 AllStreet

Na de Sportback en de sedan is de nieuwe Audi A3 AllStreet de derde variant in het gamma van het compacte model. Deze cross-over staat vergeleken met de A3 Sportback 1,5 cm hoger. In combinatie met de grote 17 inch wielen (18 of 19 inch optioneel) komt de totale extra bodemvrijheid op 3,0 cm. Diverse designelementen versterken de stoere uitstraling. Zo is de Singleframe grille met honingraatstructuur uitgevoerd in matzwart, waarbij de familieband met de Q-modellen van Audi duidelijk is. Drie groeven in zowel de voorspoiler als de diffuser achter verwijzen net als de donkere side-skirts en wielkastverbreders naar het off-road-karakter.

De Audi A3 AllStreet heeft een specifieke onderstelafstemming. Daardoor gaat de hogere zit samen met comfort en dynamiek. Net als de A3 Sportback heeft de A3 AllStreet een bagageruimte met een inhoud die varieert van 380 tot 1.200 liter. Ook de standaard dakrails dragen bij aan het gebruiksgemak. Een afneembare trekhaak en een elektrisch bediende achterklep zijn optioneel leverbaar.

Lichtsignatuur

Via de Multimedia Interface (MMI) kunnen berijders van de A3-serie kiezen uit tot wel vier signaturen voor de dagrijverlichting. Zo is het uiterlijk van de auto naar eigen smaak aan te passen. De (Matrix) LED-koplampen realiseren de signaturen met 24 pixel-elementen in drie rijen in de scherp gevormde, vlakke koplampunits. Elke lichtsignatuur gaat samen met een specifiek coming/leaving home scenario.

Interieur

Ook het interieur van de Audi A3 is aangescherpt. Een driespaaks, met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel en airconditioning zijn standaard. De nieuwe 'blade design' uitstroomopeningen van het optionele climate control pakket ogen vlak en benadrukken zo de breedte van de cockpit. In de middenconsole is nu een meervoudig verstelbare armsteun geïntegreerd en de S tronic-transmissie met dubbele koppeling is te bedienen via een nieuw ontworpen, compacte pook.

Licht speelt een rol in het interieur: bepaalde deuraccenten en de voetenruimtes zijn standaard verlicht. Ook contourverlichting rond de middenconsole en de bekerhouders is altijd inbegrepen. In de voorportieren zijn panelen opgenomen die van achteren worden verlicht. Vijf lichtsegmenten met elk specifieke afmetingen verzorgen een dynamische lichtval bij het openen en afsluiten van de vernieuwde Audi A3. De dertig beschikbare kleuren zijn te selecteren via het MMI-systeem. De zitplaatsen en diverse afwerkingselementen zijn bekleed met Dinamica. Dit materiaal oogt en voelt als suède, maar is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled polyester.

Connectiviteit

Alle vernieuwde Audi A3-uitvoeringen beschikken standaard over de Audi virtual cockpit, DAB+ digitale radio en een centraal geplaatst 10,1 inch touchdisplay. Ook de draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones en vier USB-C poorten (twee voorin, twee achterin) zijn altijd inbegrepen. MMI navigatie plus is optioneel. Hiermee heeft de bestuurder via apps op het centrale display toegang tot een breed scala aan online diensten. In de geïntegreerde Audi store zijn extra (externe) apps eenvoudig te downloaden. De Audi A3 is niet alleen via het centrale touchscreen te bedienen, maar ook door middel van spraak. Amazon Alexa is te gebruiken om muziek te streamen en om smart home functies mee te bedienen.

On demand

Voor de vernieuwde Audi A3 zijn ook on demand functies beschikbaar. Tot vijf infotainment- en comfortfuncties zijn via de myAudi-app te selecteren en toe te voegen, ook als de auto al een tijdje in gebruik is. Zo kan de gebruiker van de A3 kiezen voor MMI navigatie plus met Audi connect services, de smartphone interface met iOS en Android-integratie, de adaptieve cruise assist, de grootlichtassistent en een upgrade naar twee klimaatzones voor de airconditioning. Afhankelijk van individuele wensen zijn alle functies te bestellen voor verschillende periodes.

Mild-hybride trapt af

De vernieuwde Audi A3 wordt in eerste instantie leverbaar als 35 TFSI met een 1,5-liter mild-hybride turbo-benzinemotor in combinatie met de automatische 7-traps S-tronic transmissie met dubbele koppeling. In het tweede kwartaal van het jaar komen ook andere benzinemotoren beschikbaar, eind dit jaar gevolgd door een plug-in hybridemodel.

De eerste vernieuwde Audi A3 Sportback-, Limousine- en allstreet-modellen worden in mei 2024 in Nederland verwacht.