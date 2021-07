Audi introduceert nieuwe RS3 Sportback

19 juli 2021 | Na de nieuwe Audi A3 Sportback en Limousine, introduceert Audi nu de RS versies van deze modelle. De 294 kW / 400 pk sterke vijfcilindermotor belooft samen met de nieuwe RS Torque Splitter topprestaties en maximaal rijplezier. De brede carrosserie en het interieur laten geen twijfel bestaan over de sportieve aspiraties van de nieuwe uitvoeringen. De nieuwe Audi RS 3 Sportback en Limousine worden deze herfst op de markt verwacht.

Zowel de vijfdeurs Sportback als de vierdeurs Limousine heeft een 2.5 TFSI vijfcilinder turbomotor onder de kap. In de nieuwe RS 3-modellen is hij met een vermogen van 294 kW / 400 pk en een koppel van 500 Nm (tussen 2.250-5.600 tpm) krachtiger dan ooit. De rode lijn op de toerenteller staat bij 7.000 tpm. Voor de sprint van 0-100 km/uvraagt hij 3,8 seconden, de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Met optionele upgrades is 280 of 290 km/u haalbaar (290 km/u voor versies met RS Dynamic-pakket en keramische remmen). De vijfcilinder is standaard gekoppeld aan een zeventraps S-Tronic transmissie met dubbele koppeling. Dankzij volledig variabele kleppen in de uitlaat (een primeur) kan de bestuurder zelf kiezen hoe indringend het geluid is.

Als eerste Audi heeft de nieuwe RS 3 de RS Torque Splitter in plaats van een traditioneel achterasdifferentieel. De torque splitter heeft twee elektronisch aangestuurde meervoudige plaatkoppelingen, één voor elk achterwiel. Hiermee is de aandrijfkracht geheel variabel over de achterwielen te verdelen. Zo zou onderstuur in de kiem zijn te smoren. Op het circuit maakt de torque splitter volgens Audi gecontroleerde drifts mogelijk. De bestuurder selecteert daarvoor de RS Torque Rear-modus in het Audi drive select-systeem. Ook de RS Performance-modus is nieuw. Deze staat voor een specifieke afstemming van motor en transmissie. Zeker in combinatie met de semi-slick-banden, die voor het eerst beschikbaar zijn, resulteert dat in een buitengewoon weggedrag. Andere beschikbare rijmodi zijn comfort, auto, dynamic, RS Individual en efficiency.

Voor maximaal rijplezier hebben de nieuwe RS 3-modellen een verlaagd sportonderstel met nieuw ontwikkelde schokdempers. Als optie is het RS sportonderstel met adaptive damper control leverbaar. Door de individuele elektronische aansturing van elke schokdemper is het bereik tussen sportiviteit en comfort volgens de fabrikant breed.

Vergeleken met andere A3-uitvoeringen hebben de RS 3-uitvoeringen een groter wielcamber. Dit leidt tot een preciezer stuurgedrag. Ook de RS-specifieke progressieve stuurinrichting met een variabele overbrengingsverhouding draagtdaar aan bij. De modular vehicle dynamics controller stemt de werking van alle rijdynamieksystemen op elkaar af.

Voor de RS 3 heeft Audi een nieuw remsysteem ontwikkeld. Elke remklauw heeft zes remzuigers. De remschijven vóór (diameter: 375 mm) en achter (310 mm) zijn voor een optimale vertraging en maximale stabiliteit inwendig geventileerd en radiaal doorboord. Speciale air control-elementen verbeteren de remkoeling met 20%. Keramische remschijven vóór (380 mm diameter) zijn optioneel. Dit remsysteem weegt circa 10 kg minder dan de versie met stalen remschijven.

De nieuwe RS 3-uitvoeringen stralen pure sportiviteit uit. Extra luchtopeningen aan de achterzijde van de voorste wielkasten zijn nieuwe, functionele designelementen. Andere kenmerkende RS 3-details zijn de Singleframe honingraatgrille, LED-koplampen en -achterlichten, brede wielkasten die plaats bieden aan 19 inch lichtmetalen velgen, de RS achterbumper met geïntegreerde diffuser en twee grote ovale uitlaatpijpen. Als onderdeel van de leaving/coming home-ceremonie verschijnt er, in het geval van de optionele Matrix LED-koplampen, in de linker lichtunit een geblokte vlag en wordt het RS 3-logo op de grond geprojecteerd (bestuurderskant). Voor de RS 3 zijn twee exclusieve RS-kleuren beschikbaar: Kyalami groen en Kemora grijs. Met keus uit diverse optiekpakketten en individuele opties is het uiterlijk verder naar wens vorm te geven.

In het interieur valt de 12,3 inch Audi virtual cockpit plus op door de RS-weergave. Zo wordt het toerental in de vorm van een balk weergegeven. Als de transmissie handmatig wordt bediend, verandert de kleur van dit display bij het accelereren van groen naar geel en vervolgens naar rood. Dit helpt de bestuurder om het ideale schakelmoment te kiezen. Het vermogen en koppel worden in percentages getoond. In de RS Runway-weergave worden belangrijke waarden in tegengestelde richting getoond, op de manier zoals dat ook in vliegtuigen gebeurt. Zo staat de hoogste snelheid op de voorgrond en de laagste op de achtergrond. Uiteraard zijn via Audi virtual cockpit plus ook G-kracht-waarden, rondetijden en acceleratiecijfers op te roepen.

In het centrale 10,1 inch scherm is de RS Monitor opgenomen. Deze laat naast de temperatuur van koelvloeistof en (transmissie)olie ook de bandenspanning zien. Voor het eerst is de Audi RS 3 ook leverbaar met een head-up display.

Het racegevoel in het interieur wordt versterkt doordat het dashboard van carbon is en door de RS sportstoelen. Optioneel is fijnnappalederen bekleding met stiksels in RS-honingraatdesign beschikbaar. Ook voor het interieur zijn er vele individualiseringsmogelijkheden

De nieuwe Audi RS 3-versies hebben standaard een aan de onderzijde afgevlakt, multifunctioneel driespaaks RS Sport stuurwiel. Achter het stuur bevinden zich de schakelpaddles. De RS-knop op de rechter stuurspaak maakt het mogelijk om via Audi drive select de gewenste rijmodus te kiezen. Bij het Design-pakket is onder meer een 12-uur-aanduiding op het stuur inbegrepen. Optioneel kan worden gekozen voor een rond stuur met handdetectie. Bij het gebruik van geautomatiseerde rijfuncties 'merkt' het stuur dan zelf of het wordt vastgehouden.

De nieuwe Audi RS 3 Sportback en Audi RS 3 Limousine zijn vanaf begin augustus 2021 te bestellen bij de Nederlandse Audi Sport-dealers. De exacte specificaties en prijzen worden op dat moment bekendgemaakt. De levering van de topsporters start naar verwachting eind oktober 2021.

