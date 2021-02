Audi A3 Sportback nu als Attitude

17 februari 2021 | Met de A3 Sportback Attitude biedt Audi voor het eerst de mogelijkheid om een nieuwe Audi online te bestellen. Binnen enkele muisklikken staat de extra compleet uitgevoerde Audi A3 Sportback Attitude op het scherm en vervolgens binnen tien dagen voor de deur. Hij is te rijden vanaf 459 euro per maand via Audi Private Lease.

De Audi A3 Sportback Attitude is in meer opzichten uniek. Om te beginnen is het de eerste Audi die via een private lease-contract uitsluitend online te bestellen is. Daarbij heeft hij een geheel eigen uitrusting. Deze A3 Sportback dankt zijn 'Attitude' onder meer aan standaard metallic lak, het Advanced exterieur, Full LED-koplampen en LED-achterlichten, aluminium sierlijsten rond de ramen en 17 inch lichtmetalen velgen. Het interieur van deze 'online only' is digitaal en connected, met onder meer de Audi virtual cockpit met 10,25 inch kleurenscherm en MMI navigatie plus met het MMI touch 10,1 inch kleurendisplay, DAB+ radio en een interface voor smartphone-integratie. Via het multifunctionele, met leder beklede sportstuur zijn diverse functies te bedienen. Andere kenmerken zijn 2-zone comfortairconditioning, parkeerhulp achter en EDS (elektronisch sperdifferentieel).

Klanten hoeven bij het samenstellen van hun auto alleen nog de gewenste kleur aan te vinken. In het bestelproces dient verder de voorkeurslooptijd en het verwachte jaarkilometrage te worden aangegeven. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de Audi A3 Attitude binnen tien dagen gratis en 100% rijklaar afgeleverd op het gewenste adres, thuis of waar dan ook in Nederland. Natuurlijk is ook een aflevering bij de dealer mogelijk. En mocht onverhoopt blijken dat de A3 Sportback Attitude toch niet de gedroomde auto is, dan heeft de gebruiker het recht om hem binnen dertig dagen kosteloos weer in te leveren.

De Audi A3 Sportback Attitude wordt geleverd via Audi Private Lease, onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease. Dat betekent om te beginnen dat de A3 Sportback Attitude zorgeloos te rijden is: in het vaste maandbedrag (vanaf € 459) zijn nagenoeg alle kosten inbegrepen: van verzekering en motorrijtuigenbelasting tot onderhoud en reparatie bij de officiële Audi-dealer én gratis vervangend vervoer. Alleen de kosten voor brandstof komen voor rekening van de gebruiker.

