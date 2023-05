Alpine onthult A290 beta

Aan de buitenzijde ziet de Alpine A290 beta er hetzelfde uit als de productieversie. De indeling van het interieur, met drie zitplaatsen naast elkaar, is een geheel nieuw concept. De auto is 4,05 meter lang, 1,85 meter breed, 1,48 meter hoog en een voorproefje van de productieversie die Alpine in 2024 introduceert. Daarbij heeft het model een korte wielbasis en een grote spoorbreedte voor een sportief rijgedrag en extra stabiliteit bij hoge snelheden.

Met twee elektromotoren voorin is de A290 beta een sportieve auto waarmee de ingenieurs en testrijders van Alpine de technologische uitdagingen zijn aangegaan en die hebben aangepakt. Zij hebben tal van specifieke, nieuw ontwikkelde componenten en systemen (onderstel, wielophanging, koppelmanagement etc.) op elkaar afgestemd om te komen tot een zowel speels als efficiënt weggedrag. De Franse autosportfederatie FFSA heeft de Alpine A290 beta zelfs al goedgekeurd voor circuitgebruik.

Net als in de Alpine Alpenglow, de conceptcar die in 2022 werd onthuld, is de bestuurderspositie in de A290 beta in het midden van de cockpit geplaatst. Het gevoel één te zijn met de auto wordt daarmee extra versterkt. Aan weerszijden schuin achter de bestuurder kunnen twee passagiers plaatsnemen.

De lichtmetalen wielen van de Alpine A290 beta zijn eveneens een voorbode van die van het productiemodel. Die zijn uitgevoerd in drie kleuren met een uniek patroon: Alps Snow dat past bij de carrosseriekleur, klassiek glanzend mineraalzwart voor extra intensiteit en een blauwe ring voor een exclusieve, iconische uitstraling. Een vierkante uitsparing in het midden van het wiel geeft extra dynamiek en voegt een origineel accent toe.

De banden zijn speciaal voor de A290 beta ontwikkeld in samenwerking met Michelin en afgestemd op de prestaties en het karakter van de auto. Ze zijn tevens voorzien van twee witte driehoeken, die de band optisch met het wiel verbinden. Dit is een accent bij deze conceptauto en een van de kenmerken van Alpine. De naam Michelin is in witte letters te lezen op de wang van de banden, wat het design completeert en verwijst naar de exclusieve samenwerking met de bandenfabrikant. Michelin levert de high-performance 19-inch banden voor de productieversie van de A290 en voorziet die van een exclusief Alpine-opschrift.

Om de efficiency van de Alpine A290 beta te verhogen, hebben de ontwikkelingsteams de technologie voor torque vectoring verfijnd. Die regelt de aansturing van het koppel naar elk afzonderlijk wiel. Deze balanceer-act maakt het prestatievermogen maximaal, zowel rechtuit als in bochten. De productieversie wordt ook uitgerust met een dergelijk systeem, afgestemd op het definitieve karakter van de A290.

Het chassis van de Alpine A290 beta is speciaal ontwikkeld. Ook de rem- en koelsystemen werden verbeterd om maximale efficiëntie en effectiviteit te bereiken. De compacte elektrische sportwagen van Alpine wordt uitgerust met hetzelfde, Brembo-remsysteem als de Alpine A110, met vier zuigers per remklauw.

Om het comfort onder alle omstandigheden te optimaliseren en tegelijkertijd de grip op de weg te verbeteren, wordt de productieversie uitgerust met hydraulische compressiestops in de dempers, die schokken efficiënter zouden opvangen. Met deze techniek zijn de instellingen van de wielophanging specifiek af te stemmen op superieure wendbaarheid en comfort.

Diverse instellingen zijn direct via de knoppen op het stuurwiel aan te passen, zodat het weggedrag van de A290 beta direct is te optimaliseren voor bepaald gebruik. Het ABS heeft elf standen en reageert al naar gelang de wegligging.

Er zijn ook drie rijmodi voor gebruik op het circuit: Wet, Dry en Full. De instellingen zijn verder te verfijnen door de onderliggende instellingen aan te passen aan de omstandigheden. Hiermee reageert de auto bijvoorbeeld soepeler op een natte baan in de Wet-modus, terwijl de grip en stabiliteit verbeterd. In de Dry-modus is het gedrag heel anders: de auto glijdt meer en de wielen reageren agressiever op het 'gaspedaal'. De Full-modus ontketent de volledige kracht van de elektromotor, net als de Overtake-knop.