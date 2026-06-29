Alpine en Lacoste bouwen A290 Rallye

De samenwerking komt ook tot leven in The Test, een film geproduceerd door Ninety Films. Het productiebedrijf is mede opgericht door Pierre Niney, Lacoste-ambassadeur. In de film is hij te zien naast Pierre Gasly, BWT Alpine Formula One Team coureur en Lacoste-ambassadeur. Beiden spelen zichzelf en brengen een energieke, onverwachte ontmoeting tot leven rond de eenmalige Beware of the Crocodile - Alpine Lacoste A290 Rallye. Met humor, controle en spelplezier verdiept de film het verhaal van deze samenwerking. Tegelijk geeft The Test een eigen invulling aan de combinatie van performance en elegantie die de twee Franse iconen verbindt.

De eenmalige creatie is het resultaat van een creatieve dialoog tussen de design- en engineeringteams van beide merken. Het model is gebaseerd op een bewust radicale technische basis: de Alpine A290 Rallye. Die keuze laat zien dat Lacoste en Alpine verder willen gaan dan een eenvoudige stijloefening. Het doel is een volwaardige auto met een directe oorsprong in de sport.

Als meest extreme en meest prestatiegerichte versie van de A290 vormt de A290 Rallye het ideale platform voor een compromisloze visie op sportiviteit. De auto is ontwikkeld voor klantensport en belichaamt de inzet van Alpine voor elektrische autosport. Tegelijk staat hij voor een nieuwe generatie sportieve prestaties: compacter, wendbaarder en toegankelijker.

Beware of the Crocodile - Alpine Lacoste A290 Rallye

Centraal binnen de samenwerking staat een uniek model, ontstaan uit een creatieve dialoog tussen de designteams van beide huizen. De naam Beware of the Crocodile - Alpine Lacoste A290 Rallye verwijst naar een van de meest herkenbare elementen van de identiteit van Lacoste: het rood van de tong van de krokodil. Dit iconische detail vormt het vertrekpunt voor een immersief concept dat door het hele ontwerp van de auto is doorgevoerd.

Aan de buitenzijde herinterpreteert dit unieke model de kenmerken van rallyauto's met een eigentijdse en grafische designtaal. Grotere spoorbreedtes, sterk geaccentueerde wielen, opvallende spatborden, een uitgesproken diffuser, een luchtinlaat op het dak, een imposante achterspoiler en zichtbaar carbon benadrukken het compromisloze sportieve karakter. Alles is teruggebracht tot de essentie.

Deze architectuur is gebaseerd op technische fundamenten uit de autosport. Het chassis is geoptimaliseerd voor maximale stijfheid en precisie. De ophanging is specifiek ontwikkeld voor rallygebruik. De grotere spoorbreedtes zorgen voor meer stabiliteit en grip. Daarnaast draagt functioneel aerodynamisch ontwerp bij aan betere koeling en meer neerwaartse druk bij hoge snelheden.

De A290 Rallye is ontwikkeld met prestaties als uitgangspunt. Het model onderscheidt zich door een specifieke aansturing van de elektrische aandrijflijn. Die levert een directe respons en krachtige acceleratie vanaf het eerste moment. Dit is een belangrijk voordeel in de rallysport. Daarnaast profiteert de auto van specifieke elektronische instellingen. Deze zorgen ervoor dat het prestatieniveau constant blijft, ook onder zware omstandigheden. Het geheel wordt gecompleteerd door een versterkt remsysteem en een fijnregeling die volledig is gericht op rijprecisie. Dit resulteert in een betrouwbaar en efficiënt rijgedrag dat eenvoudig te benutten is, ongeacht het type ondergrond.

Dit model is ontwikkeld als een auto die in een werkplaats is gevormd door autosportliefhebbers en keert terug naar de essentie van rijplezier. Het is een pure rallyauto, heruitgevonden door de stilistische visie van Lacoste. De lichtsignatuur is opnieuw vormgegeven als verwijzing naar de blik van de krokodil. Verspreid over de carrosserie zijn talrijke grafische details aangebracht. Deze weerspiegelen de gezamenlijke inspanningen van de creatieve teams van Lacoste en Alpine. De carrosseriekleur, een blauwachtig wit geïnspireerd op Alpen-landschappen, roept associaties op met sneeuw, ijs en rijp. De aanwezige deeltjes in de lak creëren een subtiele textuur. Dit versterkt de technische en minerale uitstraling van de auto.

Onderdompeling in de wereld van Lacoste

In het interieur verandert de beleving in een monochrome rode wereld - alsof de bestuurder letterlijk in de bek van de krokodil stapt. Deze intense kleur prikkelt de zintuigen, activeert het instinct en begeleidt de bestuurder in de zoektocht naar prestaties. Achter in de cabine lijkt een krokodil te liggen die de race tegen de klok verbeeldt, terwijl de bestuurder verandert in een echte 'Crocopilot', op zoek naar de ideale lijn.

De kenmerkende petit piqué-stof van Lacoste bekleedt de stoelen en deurpanelen. Het borduurwerk wordt verzorgd door Potencier, het historische atelier dat onder meer de bekende geborduurde krokodillen voor de polo's van Lacoste produceert. Een gezamenlijk Alpine x Lacoste-logo, uitgevoerd als een bas-reliëf, vormt een terugkerend detail in het geheel.

Het interieur speelt met contrasten tussen technische oppervlakken en meer omhullende materialen. Structurele elementen krijgen een rood geanodiseerde afwerking, terwijl de rallystoelen onderdelen bevatten die met 3D-printtechnologie zijn geproduceerd door ERPRO. Deze technologie maakt het mogelijk om roosterachtige structuren toe te passen die lichtheid, comfort en prestaties combineren, volledig in lijn met een van de kernprincipes van beide merken: prestaties realiseren door intelligent design.

Tot slot zijn door de hele auto subtiele verwijzingen naar de krokodil verwerkt. Ze versterken het speelse en inventieve karakter dat deze samenwerking kenmerkt. De auto bevat opvallend genoeg 290 krokodillen die in het totaaldesign zijn geïntegreerd.

Een collectie geïnspireerd op courts en circuits

In lijn met deze auto presenteren Lacoste en Alpine een capsulecollectie die de werelden van het tennisveld en het circuit samenbrengt. Poloshirts, T-shirts, lichte technische kledingstukken, accessoires en co-branded items combineren sportieve elegantie.