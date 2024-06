Alpine introduceert A290

Elementen die bijdragen aan de gespierde uitstraling van de Alpine A290 zijn onder meer de brede spatborden en zijskirts, de zwarte haaienvinantenne, logo's op de voorspatborden (afhankelijk van versie), de zwart gelakte lijst rond de carrosserie, het opvallende lijnenspel van de achterzijde en de diffusor achter. Een Franse vlag op de C-stijl is optioneel.

De luchtinlaat in de voorbumper zorgt voor een optimale luchtgeleiding, net als de zijskirts, de diffusor en zelfs de vorm van de achterlichten. Een achterspoiler zou de aerodynamica verstoren. Daarom heeft de Alpine A290 een zogenoemde 'ducktail'; een sportief accent.

Lichtmetalen 19-inchwielen zijn standaard. Het ontwerp van de Iconic-wielen verwijst naar de wielen van de Alpine A310. De Snowflake-wielen verwijzen naar de merknaam Alpine en zijn er in drie tinten zwart. De Brembo-remklauwen vóór, met vier zuigers en het Alpine logo, zijn identiek aan die van de A110. De remklauwen voor en achter zijn er in Racing Red en Alpine Blue.

De catalogus omvat vier carrosseriekleuren, waaronder het nieuwe Alpine Vision Blue, een kenmerkende kleur die een bijzondere diepte heeft gekregen om een ​​groter contrast tussen lichte en donkere gebieden te bieden. Bij de lancering wordt een gelimiteerde Première Edition van 1.955 aangeboden in 4 versies: Première Edition in Deep Black, Beta in Nival White, La Bleue in Alpine Vision Blue en La Grise in Tornado Matte Grey.

Interieur: sportieve cockpit

De cockpit heeft de exclusieve sfeer van Alpine en is uitgevoerd in de kleur Deep Blue. Het dashboard is op de bestuurder gericht en het driespaaks sportstuur is bekleed met nappaleder. Verder omvat het sportstuur een aantal specifieke aluminium knoppen die zijn geïnspireerd op de Formule 1. Met de RCH-draaiknop ('Recharge') links regelt de bestuurder de mate van energieregeneratie. Rechts zit de keuzeknop voor de rijmodi en daarboven de rode OV-knop ('Overtake'). Vanaf het stuur zijn verder de telefoon, de assistentiesystemen en de stemassistent te bedienen en is de instrumentenweergave te kiezen.

De stoelen bieden extra zijdelingse steun zonder dat dat ten koste zou gaan van het comfort. Ze zijn bekleed met milieuvriendelijke materialen. De bekleding bestaat uit een gecoate, generfde stof van 15% gerecycled plastic en hennepvezel, gecombineerd met een diepblauwe 100% gerecyclede stof. Het dashboard, de zijkanten van de middenconsole en de deurpanelen zijn zacht bekleed met dezelfde gecoate, generfde stof.

In de topversies GT Premium en GTS zijn de stoelen, het dashboard en de deurpanelen bekleed met duurzaam verwerkt Europees nappaleder in Deep Blue en Eevee Grey.

Platform: dynamiek en sportiviteit

Het elektrische AmpR Small-platform geeft de Alpine A290 een gunstige gewichtsverdeling, met minder gewicht op de vooras en een laag zwaartepunt. De plaatsing van de accu draagt bij aan de carrosseriestijfheid en maximaliseert de interieurruimte. De korte wielbasis belooft extra dynamiek, terwijl de grote spoorbreedte een hoge mate van stabiliteit oplevert.

De topversies leveren een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 6,4 seconden, 162 kW (220 pk) vermogen en 300 Nm koppel. De A290 weegt 1.479 kg. De A290 is 3,99 meter lang, 1.820 mm breed en 1.520 mm hoog. De wielbasis is 2.530 mm en de draaicirkel 10,20 meter. De bagageruimte bedraagt 326 liter.

De multilink-achterwielophanging met specifiek ontwikkelde stabilisatorstangen geeft de A290 een eigen rijgedrag. Alpine heeft veel werk gestoken in het gevoel van het rempedaal. De by-wire-bediening belooft een natuurlijke overgangen tussen regeneratief en hydraulisch remmen met de grote Brembo-remmen.

Met een knop op het stuur zijn de vier rijmodi te activeren: Save, Normal, Sport en Personal. In die laatste kan de bestuurder de mate van stuurbekrachtiging en gasrespons, maar ook de verlichtingssfeer en Alpine Drive Sound afzonderlijk aanpassen. De elektronische stabiliteitscontrole kan volledig worden uitgeschakeld.

De 26 rijhulpsystemen (ADAS) in de Alpine A290 omvatten onder meer controle van de alertheid van de bestuurder, automatische noodstop bij achteruitrijden, detectie aan de voor- en achterzijde en stuurcorrectie bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook, alsmede uitstapbeveiliging. Via de My Safety Switch-knop links van het stuur zijn ADAS-instellingen te wijzigen, zoals het interventieniveau en het volume van geluidssignalen. Ook is de activiteit van de ADAS-systemen met deze knop naar wens te personaliseren. Verder zijn adaptive cruise control met stop-go-functie en een Lane Departure-functie, om bijvoorbeeld tweewielers te laten passeren in een file, standaard aanwezig in de A290.

Speciale banden

Michelin en Alpine werkten voor de A290 twee jaar samen aan onderzoek en tests om drie specifieke 19-inchbanden te ontwikkelen: twee zomerbanden en een winterband. De banden voldoen aan de zwaarste eisen voor energie-efficiëntie om de actieradius, de grip en de wegligging te maximaliseren. Michelin heeft extra aandacht besteed aan de stijfheid van de structuur en de zijwangen, en aan het profiel van de banden.

Aandrijflijnen

De Alpine A290 is er in twee vermogensvarianten: 132 kW (180 pk) voor de basisversie en de GT Premium, en 162 kW (220 pk) voor de GT Performance en GTS. Het koppel van de elektromotor (300 Nm) moet voor optimale tractie gecontroleerd op de wielen worden overgebracht. Daarvoor heeft Alpine het geavanceerde Alpine Torque Precontrol ontwikkeld.

De prestaties van de Alpine A290 nemen niet af als de batterij leger raakt. De topversie sprint van 0 naar 100 km/u in 6,4 seconden. De Overtake-functie om sneller in te halen is te activeren met de rode OV-knop op het stuur. Daarmee is het maximale vermogen van 162 kW (220 pk). Dit is ook beschikbaar via de kickdown-functie onder het gaspedaal. Als de "boost" vrijkomt, toont het instrumentarium een animatie die snelheid en resterende tijd weergeeft. Er verschijnt ook een animatie op het Alpine Telemetrics-scherm.

De mate van energieregeneratie is in vier niveaus instelbaar via de RCH-knop op het stuur, zodat de bestuurder de modus kan kiezen die het best past bij zijn wensen. In het basisniveau rolt de auto in de vrijloop. Niveau 1 komt overeen met afremmen op de motor, niveaus 2 en 3 verhogen stapsgewijs de mate van regeneratief remmen.

Technologie

Het 10,25-inch instrumentenscherm achter het stuur en het op de bestuurder gerichte centrale 10,1-inch infotainmentscherm dragen met hun specifieke graphics, interfaces en functies bij aan de unieke sfeer in de A290.

De grafische weergave van het instrumentarium heeft een driehoekig thema in plaats van de traditionele ronde meters. Links is het geleverde of opgeladen vermogen af te lezen en rechts de snelheid. Een rode lijn geeft snelheidslimieten aan die het verkeersbordherkenningssysteem signaleert. De mate van energieregeneratie verschijnt onderaan. De snelheid wordt weergegeven tegen een blauwe achtergrond met bergsilhouetten - een van de symbolen van Alpine.

Er is keuze uit vier weergaven:

Iconic, met de twee driehoeken voor de vermogens- en de snelheidsmeter; Navigatie, met Google Maps; ADAS, dat de veilige afstand tot de voorligger weergeeft met de A290 in de werkelijke carrosseriekleur en animaties van de richtingaanwijzers en remlichten; Minimal, met alleen basisinformatie.

Afhankelijk van de gekozen rijmodus - weergegeven onder in de snelheidsmeter - verandert de achtergrond van de display: Normal (standaardweergave), Sport (de lijn van de berg is rood), Save (de lijn is groen) en Personal.

Ook het centrale 10,1-inchscherm heeft grafische thema's en een gebruikersinterface in de Alpine-stijl. Het Alpine Portal-systeem is gebaseerd op Android Automotive en Google Automotive Services. Het wordt voortdurend op afstand bijgewerkt met FOTA-technologie (Firmware Over The Air). Het is te bedienen als een tablet, via aanraking en de geïntegreerde stemassistent.

De Alpine Telemetrics-functie geeft toegang tot drie hoofdcategorieën van diensten, afhankelijk van de A290: Live Data, Coaching en Challenges. Net als smartphone-apps wordt Alpine Telemetrics bijgewerkt via de Play Store, wat regelmatig toegang biedt tot nieuwe content.

Live Data toont rijgegevens in vier thema's:

Agility: G-krachten, ABS-/ESC-activeringen, Overtake-boost.

Power: acceleratie en remmen (regeneratief/hydraulisch), bijladen en inhaalboost.

Endurance: verbruik, energieverbruik en batterijstatus.

Circuit: rondetijden, temperatuur van motor, accu, banden en remmen), video-opname met weergave van rijgegevens.

De My Alpine smartphone-app biedt op afstand toegang tot informatie over de Alpine A290, zoals locatie, kilometerstand, actieradius, batterijstatus en resterende laadtijd. Met de app is het ook mogelijk routes te plannen op basis van oplaadbehoefte, het laden en het preconditioneren van het interieur te programmeren en de claxon en verlichting op afstand te activeren. Ook zijn de diensten van Mobilize, zoals het bestellen van een Mobilize Charge Pass, toegankelijk via de app.

Devialet audio

Alpine heeft samengewerkt met het Franse akoestisch ingenieursbureau Devialet om een audio-installatie specifiek voor de A290 te ontwikkelen. De expertise van Devialet is het resultaat van vijftien jaar onderzoek en ontwikkeling en werd ingezet in drie fasen van het ontwerpproces. Ten eerste het specificeren van de vereisten voor de audio-installatie, ten tweede de toepassing van signaalverwerkingstechnologie en ten slotte het creëren van vier luistermodi.

De audio-installatie omvat een versterker van 615 watt, een subwoofer van 20 cm, 2 x 2 woofers en tweeters (in totaal negen speakers). De audio-installatie biedt vier luistermodi: Fidelity, Speech, Dynamic en Heavy. Het systeem omvat ook een aangepaste versterker die de Alpine Drive Sounds afspeelt via het audiosysteem (standaard in GT Premium en GTS, optioneel voor de overige versies).

Batterij en opladen: ecosysteem

De Alpine A290 is standaard voorzien van een 52 kWh-batterij, goed voor een theoretische actieradius tot aan 380 kilometer (WLTP, in afwachting van homologatie). Een warmtepomp optimaliseert de temperatuur in het interieur en tegelijkertijd de actieradius. Dankzij het 100 kW DC-snellaadsysteem in de Alpine A290 is zijn batterij onder ideale omstandigheden in 30 minuten op te laden van 15 tot 80%, in 15 minuten is de actieradius al met tot 150 kilometer uit te breiden (WLTP). Aan een AC-laadpunt laadt de ingebouwde 11 kW-lader de batterij onder ideale omstandigheden in 1 uur en 20 minuten op van 50 naar 80%. Eén uur opladen levert dan 70 kilometer extra actieradius (WLTP). Opladen van 10 naar 80% kan onder ideale omstandigheden in 3 uur en 20 minuten.

De bidirectionele boordlader heeft V2L-functies (vehicle-to-load) waarmee bijvoorbeeld een elektrisch apparaat via de oplaadaansluiting van stroom kan worden voorzien. De A290 is daarnaast V2G-compatibel (vehicle-to-grid). Daarmee kan in de nabije toekomst elektriciteit worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Google Maps-navigatie omvat de routeplanner voor elektrische voertuigen, die rekening houdt met de route, laadstatus, batterijtemperatuur, het realtime verbruik en automatische voorconditionering van de batterij om de beste route te berekenen door het opladen te optimaliseren.

Uitvoeringen

De Alpine A290 is er in vier versies: de GT, de GT Premium, de GT Performance en de GTS. De GT wordt aangedreven door een elektromotor met 132 kW (180 pk) vermogen gecombineerd met een 52 kWh batterij en een V2G boordlader van 11 kW, een DC-lader van 100 kW en een warmtepomp. De GT staat op lichtmetalen 19-inch Iconic-wielen met Michelin Pilot Sport EV-banden en is voorzien van led-koplampen, adaptive cruise control met stop-go-functie en een pakket infotainment. De verwarmbare sportstoelen zijn bekleed met een mix van gecoate stof. Alpine Portal integreert Google-services en navigatie met routeplanning voor elektrische voertuigen. Ten slotte zijn parkeerhulpsystemen voor en achter en een achteruitrijcamera standaard.

De A290 GT Premium is voorzien van een zwart gelakt dak, elektrisch inklapbare buitenspiegels, getinte achterruiten en remklauwen in de kleur Alpine Blue. Het interieur is bekleed met nappaleder en voorzien van een Devialet premium audiosysteem met Alpine Drive Sound, een verwarmbaar stuur, een draadloze smartphone-oplader en een automatisch dimmende binnenspiegel.

De A290 GT Performance is extra sportief en beschikt over de krachtigste elektromotor met 162 kW (220 pk), speciale Michelin Pilot Sport 5-banden, rood gelakte remklauwen en Alpine Telemetrics.

De topversie GTS combineert het beste van de GT Premium en Performance en voegt daar onder meer zwarte Snowflake-wielen aan toe.

A290 GTS Premiere Edition: 1.955 uitzonderlijke exemplaren

De A290 Premiere Edition, die bij de introductie van de Alpine A290 beschikbaar is, verschijnt ook in drie extra exclusieve versies: Beta, geïnspireerd op de A290_β conceptauto en uitgevoerd in contrasterend wit en zwart, La Grise en La Bleue. Alpine produceert in totaal 1.955 exemplaren, een verwijzing naar het jaar waarin Jean Rédélé het merk Alpine oprichtte. Wat ze allemaal gemeen hebben is een exclusieve kleurstelling, extra uitrusting en een 'Limited Edition'-plaatje op de middenconsole.