Alpine maakt prijzen A290 bekend

De Alpine A290 GT heeft 132 kW (180 pk) vermogen en een batterij van 52 kWh. Deze versie staat standaard op lichtmetalen 19-inch Iconic-wielen met Michelin Pilot Sport EV-banden, die specifiek voor de A290 zijn ontwikkeld. De auto heeft een bi-directionele boordlader van 11 kW en bereikt de maximale laadsnelheid van 100 kW aan de snellader.

Het blauwe interieur is afgewerkt in een gecoate bekleding, met een sportstuur dat bekleed is met nappaleder en met de Franse driekleur op het dashboard. Verwarmbare voorstoelen, getinte ruiten, automatische airco en sfeerverlichting zijn allemaal standaard. Op het gebied van connectiviteit is de A290 GT voorzien van het Alpine Portal-systeem, met een hogeresolutie 10,1-inch beeldscherm dat werkt met Google Automotive Services, inclusief Maps, Voice Assistant en Google Play. De standaarduitrusting omvat bovendien adaptieve cruisecontrol en een achteruitrijcamera.

A290 GT Premium

Ook deze versie is aangedreven door de 132 kW (180 pk) sterke elektromotor, maar de standaarduitrusting van de A290 GT Premium maakt het verschil. De A290 GT Premium is te herkennen aan het zwarte dak, de matblauwe daklijn en de Brembo-remklauwen in Alpine Blue. De A290 GT Premium is standaard uitgerust met Alpine Drive Sound en een Devialet audiosysteem, ontwikkeld in samenwerking met deze Franse specialist voor geluidstechnologie. Het interieur is bekleed met nappaleder, voorzien van Alpine stiksel en logo's. Stuurverwarming is standaard, een draadloze telefoonlader en een frameloze binnenspiegel met automatische dimfunctie tillen het comfort naar nog hoger niveau. Prijs: 42.000 euro.

A290 GT Performance

De Alpine A290 GT Performance kost 41.800 euro en is voorzien van de 162 kW (220 pk) sterke elektromotor. Daarmee accelereert de A290 GT Performance van 0 naar 100 km/u in 6,4 seconden. De A290 Performance is uitgerust met rode Brembo-remklauwen vóór en achter en speciaal voor de A290 ontwikkelde Michelin Pilot Sport S5-banden. Elementen van zwart chroom, zoals de Alpine logo's, geven de auto een extra dynamische uitstraling. Omdat de focus op de prestaties ligt, is de A290 GT Performance uitgerust met het Alpine Telemetrics-systeem. Daarmee kan de bestuurder de prestaties in de gaten houden, het verbruik van de auto optimaliseren en via coaching en uitdagingen het volledige potentieel van de auto benutten.

A290 GTS

De Alpine A290 GTS (44.800 euro) straalt zowel raffinement als sportiviteit uit, door de uitrusting van de A290 GT Premium te combineren met de krachtigste elektromotor met 162 kW (220 pk). De auto is voorzien van alle uitrustingsdetails van de andere uitvoeringen en voegt daar zwarte 19-inch Snowflake-wielen en rode Brembo-remklauwen vóór en achter aan toe. De opvallendste elementen zijn het Devialet audiosysteem, de Michelin Pilot Sport 5S-banden, het tweekleurige interieur in nappaleder en Alpine Telemetrics Premium.

A290 GTS Première Édition

Om de introductie van de A290 extra kracht bij te zetten, lanceert Alpine de A290 Première Édition (46.300 euro), een uitvoering in een gelimiteerde oplage van 1.955 auto's, als eerbetoon aan de oprichting van het merk door Jean Rédélé in 1955. De Première Édition is gebaseerd op de topversie, de A290 GTS.

De blauwe daklijn en blauwe remklauwen versterken de carrosseriekleur Noir Profond. Het interieur is bekleed in nappaleder en voorzien van een Devialet 615W hifi audiosysteem met negen luidsprekers. Een badge met 'Première Édition 1 out of 1955' en 'Première Édition'-vloermatten onderstrepen de exclusiviteit van deze gelimiteerde reeks.

De A290 Première Édition is daarbovenop verkrijgbaar in drie exclusieve uitvoeringen:

De Première Édition Beta refereert aan het A290 showmodel met Blanc Nival two-tone carrosserie met een zwart dak, exclusieve striping en diamantgeslepen 19-inch Iconic-wielen met blauwe naaf. De verchroomde Alpine-monogrammen en Alpine-emblemen op de voorspatborden zijn uitgevoerd geanodiseerd matblauw.

La Bleue Première Édition: Bleu Vision Alpine two-tone carrosserie met een zwart dak, exclusieve striping, rode remklauwen en blauwe wielnaven, diamantgeslepen 19-inch Snowflake-wielen met aero-disks.

La Grise Première Édition: Gris Tonnere Mat two-tone carrosserie met een zwart dak, exclusieve striping, blauwe remklauwen en wielnaven, en semi-diamantgeslepen 19-inchwielen.

Alpine A290 vanaf nu te bestellen in Nederland

De Alpine A290 is vanaf nu te configureren en te bestellen. De eerste leveringen vinden plaats vanaf het einde van dit jaar. Later dit jaar opent Alpine vijf nieuwe Alpine Stores in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Groningen en Arnhem als aanvulling op de bestaande Alpine Store in Soestdijk.