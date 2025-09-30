Alpine lanceert A290 Rally Trophy

De winnaars ontvangen een startbewijs voor één ronde in het Frans Rallykampioenschap als officiële Alpine A110 Rally-coureur. De overige deelnemers krijgen een gratis inschrijving voor de Alpine A290 Rally Trophy van 2026.

Met de A290 Rallye zet Alpine een stap voorwaarts in zijn streven naar duurzame autosport. De A290 Rallye is de allereerste elektrische Alpine ontworpen voor privéteams in de rallysport. Het merk biedt autosportliefhebbers de kans om de dynamische kwaliteiten van de A290 te ervaren, aangevuld met specifieke rallytechnieken zoals een limited-slip differentieel en een hydraulische handrem.

Na het wedstrijddebuut van de A290 Rallye in de Rallye National de l'Indre krijgt de Alpine A290 Rally Trophy vanaf 2026 vaste vorm. Er wordt dan gereden tijdens zes rondes van het Frans Rallykampioenschap. Zestien deelnemers strijden in een professionele omgeving, inclusief specifieke laadinfra en technische en sportieve ondersteuning.

Daarnaast wordt de Alpine A290 Regional Trophy gelanceerd. In deze competitie kunnen teams deelnemen aan geselecteerde rally's en heuvelklims. Alleen de vijf beste resultaten tellen mee voor het eindklassement.

Betrokkenheid van het netwerk

Om de aantrekkingskracht te vergroten, werkt elke equipe samen met een Alpine Store binnen de Alpine Store Challenge. Dit creëert een directe band tussen de deelnemers en het dealernetwerk, en zorgt voor extra zichtbaarheid voor teams, partners en Alpine Stores.

De Alpine A290 Rally Trophy stelt € 19.200,- aan prijzengeld beschikbaar tijdens de Rallye National de l'Indre in 2025. Vanaf 2026 stijgt dit bedrag naar € 236.000,-. In de Alpine A290 Regional Trophy bedraagt het prijzengeld € 46.000,-.