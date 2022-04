Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale debuteert als Edizione Speciale

6 april 2022 - De Alfa Romeo Tonale debuteert als extra rijk uitgeruste 'Tonale Edizione Speciale. Deze zal beschikbaar zijn in een hybride configuratie met een 130 pk sterke 1.5-liter 4-cilindermotor die gekoppeld is aan een nieuwe 7-traps automatische transmissie met dubbele koppeling. Ook is hij uitgerust met een 48-volt 15 kW, 55 Nm P2-elektromotor.