Alfa Romeo Tonale PlHEV nu te bestellen

De hybride-aandrijflijn combineert een 180 pk / 132 kW sterke 1,3-liter MultiAir viercilinder turbobenzinemotor die via een zestrapsautomaat de voorwielen aandrijft, met een elektromotor van 122 pk/90 kW en 250 Nm op de achteras. De 306 volt, 15,5 kWh lithium-ion batterij zorgt voor een elektrische actieradius van 80 kilometer in stadsverkeer en gecombineerd tot 69 kilometer.

De theoretische gemiddelde CO2-emissie bedraagt 29-32 g/km. Daarmee verlaagt de Tonale Plug-in Hybrid Q4 de emissie van het gehele Tonale-gamma met 40%. Het theoretische brandstofverbruik bedraagt: 1-3 - 1,4 l/100 km (WLTP). En met het oog op bruikbaarheid is de batterij in 2,5 uur volledig op te laden dankzij de 7,4 kW boordlader. Het systeemvermogen van 280 pk/206 kW zorgt voor een acceleratie 0-100 km/u in 6,2 seconden, topsnelheid in elektrische modus 135 km/u en in hybridemodus 206 km/u.

Nieuwe functies om efficiency te verhogen

De Alfa D.N.A.-selector in de Tonale Plug-In Hybrid Q4 bepaalt het karakter. De D.N.A.-functies zijn opnieuw ontwikkeld op basis van de specificaties van deze versie en verbeteren zowel de efficiency als de prestaties. Het is mogelijk om de Q4-aandrijving en de elektronische bediening te personaliseren, evenals de gevoeligheid van de bedieningselementen en de interactie van de motor en de transmissie.

De Dynamic-modus is bedoeld om het prestatievermogen van de auto volledig te benutten door middel van specifieke instellingen voor het gaspedaal, de transmissie en de stabiliteitssystemen, die zijn gecombineerd met een directere overbrenging van de besturing. In de Natural-modus schakelt de hybride-aandrijflijn over op vierwielaandrijving om de prestaties te optimaliseren. De verbrandingsmotor en de elektromotor werken samen om energie en brandstof te besparen. De Advance Efficiency-modus ten slotte is afgestemd op maximale energie-efficiency in de volledig elektrische modus. Dit is de modus voor stadscentra, waarmee de auto onbeperkt toegang heeft tot milieuzones. Als de bestuurder het gaspedaal loslaat, schakelt de auto over naar de Sailing-modus. En bergaf houdt de nieuwe eCoasting Descent Control een constante snelheid van 50 km/h aan.

De E-Save-functie maakt het mogelijk om de batterij op te laden terwijl de benzinemotor draait. Het regeneratieve remsysteem maakt het mogelijk om energie terug te winnen tijdens remmen en de energie op te slaan in de batterij. En door ten slotte E-Coasting te activeren, vindt het terugwinnen van energie ook plaats wanneer de bestuurder het rempedaal loslaat.

Rijdynamiek

De Tonale Plug-in Hybrid Q4 biedt de extra veiligheid van vierwielaandrijving, waarbij de achterwielen worden aangedreven door een 122 pk/90 kW sterke elektromotor en de voorwielen door een 180 pk/132 kW sterke benzinemotor. De afzonderlijke aandrijfunits van dit aandrijfsysteem zijn niet fysiek met elkaar gekoppeld; het Q4-systeem stemt ze 'virtueel' op elkaar af via de elektronica.

Er zijn vier nieuwe functies in de Tonale Plug-in Hybrid Q4, die de Alfa Connect Services uitbreiden:

Met E-control kan de bestuurder diverse EV-functies op afstand via de My Alfa Connect App bedienen - zoals het opladen van de batterij en de instellingen van de climate control.

Dynamic Range Mapping biedt bestuurders rust door de bestemmingen aan te geven die met de laadstatus van de batterij te bereiken zijn - zowel op het navigatiescherm als in de My Alfa Connect app.

Met de Charging Station Finder kan de klant zowel op het navigatiescherm als in de My Alfa Connect app zien waar het dichtstbijzijnde openbare laadpunt is.

My eCharge biedt via de My Alfa Connect-app rechtstreeks toegang tot Free2Move eSolutions-services om openbaar en privé opladen te beheren. Het is ook mogelijk om openbare laadstations te vinden, de laadmogelijkheden te controleren, te betalen, de laadgeschiedenis weer te geven, de eigen Wallbox te beheren om te beslissen hoeveel elektriciteit de klant gebruikt en zelfs het laden te versnellen, te vertragen, te stoppen en opnieuw te starten.

Uitvoeringen

De Plug-in Hybrid Q4 is de topversie van het Tonale-gamma, dat is opgebouwd volgens de vereenvoudigde modellenstrategie van Alfa Romeo. Deze uitvoering is leverbaar als Ti en als Veloce. Vanaf de introductie is de Tonale Plug-in Hybrid Q4 ook leverbaar als exclusieve Edizione Speciale. Behalve van een aantal technologische functies en connectiviteit is deze versie ook voorzien van speciale inserts op de titanium carrosserie, een speciale badge op de spatschermen, een zwarte Tonale-badge, 20-inch lichtmetalen wielen, metaalkleurige pedalen en rode Brembo-remklauwen.

Free2move eSolutions

De officiële oplader voor de Tonale Plug-In Hybrid Q4 is Free2move eSolutions, een joint venture van Stellantis en NHOA, een wereldspeler in energieopslag, e-mobiliteit en snellaadinfrastructuur. De joint venture is opgericht om de metamorfose van Alfa Romeo te ondersteunen, de overgang naar elektrische mobiliteit te stimuleren en actief bij te dragen aan toegankelijke en schone mobiliteit met innovatieve producten en diensten op maat. Zoals de eSolutions Charging-app, die is ontworpen voor zowel klanten die de eerste stappen in eMobility zetten als voor hen die vaak openbaar opladen.

Met eSolution Charging zijn meer dan 360.000 laadpunten in heel Europa beschikbaar, die met een paar muisklikken zijn te vinden. Een van de Free2move eSolutions-oplossingen is de eProWallbox. De eProWallbox past zich van 7,4 tot 22 kW aan op de energie- en laadsnelheidsbehoefte en is bedoeld voor gebruik thuis, op het werk en bij openbare laadpunten. De berijder van de Tonale kan het opladen rechtstreeks vanaf zijn smartphones beheren.

Prijzen Alfa Romeo Tonale plug-in hybrid Q4

De Alfa Romeo is leverbaar vanaf 42.000 euro, inclusief belastingen en kosten rijklaar maken. In dit geval is de nieuwe SUV van Alfa Romeo uitgerust met een 130 pk sterke mild-hybride benzinemotor. De versie met 160 pk sterke mild-hybride aandrijflijn start bij 49.000 euro. De Tonale Plug-In Hybrid Q4 is in Nederland verkrijgbaar vanaf 50.900 euro voor de Edizione Speciale. Prijzen van de Super, Sprint, TI en Veloce maakt Alfa Romeo binnenkort bekend.

Via private lease is de plug-in hybride versie te rijden voor 789 euro per maand (Edizione Speciale) op basis van 10.000 kilometer per jaar en een looptijd van 60 maanden. De Edizione Special kost via private lease 789 euro per maand (10.000 km per jaar/60 maanden). Via operational lease is de Tonale bereikbaar vanaf 699 euro per maand (exclusief BTW, op basis van 10.000 km per jaar/60 maanden). Voor de Edizione Speciale geldt een tarief van 769 euro.

De prijslijst: