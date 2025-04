Alfa Romeo bouwt 100.000ste Tonale

Met de introductie van de Tonale in 2022 keerden stilistische Alfa Romeo-designkenmerken van weleer terug, zoals de 'GT Line' die vanaf de achterzijde langs de zijkant naar de koplampen loopt. Dankzij de 'Tribolo' en het kenmerkende, centraal geplaatste Alfa Romeo 'Scudetto'-schild is de SUV herkenbaar als Alfa Romeo. De Tonale is volledig ontworpen, ontwikkeld en gebouwd in Italië. Hij wordt geproduceerd met hybride- en plug-in hybride-aandrijflijnen op een speciaal geautomatiseerde assemblagelijn.

Alfa Romeo produceert de Tonale in de vernieuwde fabriek in Pomigliano d'Arco. Deze fabriek werd in 1968 gebouwd door Alfa Romeo en is sinds 1972 operationeel. Sindsdien zijn er al 5 miljoen auto's geproduceerd. In 2021 werd de fabriek grondig gemoderniseerd voor de productie voor geëlektrificeerde modellen en om de impact op het milieu verder te verkleinen.

De meest populaire Alfa Romeo Tonale in Nederland is voorzien van plug-in hybride aandrijflijn welke te bestellen is vanaf 49.950 euro.