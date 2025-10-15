Alfa Romeo vernieuwt Tonale

De balans in de verhoudingen is aangescherpt dankzij een kortere overhang vóór en een breder spoor vóór en achter. Van opzij springen de nieuwe 19-inch Stile-velgen in het oog. De nieuwe 20-inch Fori-velgen hebben een moderne uitstraling en zijn lichter dan hun voorgangers. Tot slot zijn er nieuwe zwart-witte Alfa Romeo-logo's op de voor- en achterkant, in lijn met de koers die is ingezet met de Junior. Bij de uitvoeringen Veloce en Sport Speciale is ook de Tonale-typenaam op de achterzijde in het zwart uitgevoerd.

Interieur

Het interieur van de Alfa Romeo Tonale is verfijnd met hoogwaardigere materialen en afwerkingen. Daarbij zijn er nieuwe kleurencombinaties en bekledingen geïntroduceerd, zoals de nieuwe 'cannelloni'-stoelen met een geribde structuur, uitgevoerd in rood leder met bijpassend stiksel, of in zwart-wit Alcantara. Die laatste variant is gecombineerd met dashboard, eveneens bekleed met Alcantara en contrasterend stiksel. Het interieur wordt verfraaid met stiknaden in contrastkleur op het dashboard, de deurpanelen en de armsteun, afhankelijk van de gekozen stoelbekleding.

De lederen of Alcantara interieurs zijn voorzien van stoelen met elektrische verstelling (8 standen voorin), inclusief viervoudige lendensteun, stoelverwarming én ventilatie. Ook het stuur en de sproeikoppen voor de ruitensproeiers zijn verwarmd. De draaiknop voor de versnellingskeuze en de middenconsole zijn opnieuw ontworpen. Daarbij is het mogelijk om te schakelen met aluminium schakelflippers achter het stuur.

Ook de uitrusting is naar een hoger niveau getild. Denk aan semiautomatisch inparkeren, geventileerde voorstoelen, draadloze telefoonlader, automatisch dimmende buitenspiegels en een automatische, tweezone klimaatregeling met luchtkwaliteitscontrole (Air Quality System).

Er zijn drie nieuwe metallic lakken geïntroduceerd: Rosso Brera, Verde Monza en Giallo Ocra. Ze sluiten aan bij de bestaande kleuren Nero Alfa, Bianco Alfa, Grigio Vesuvio, Verde Montreal en Blu Misano.

De Tonale is geëvolueerd met een grotere spoorbreedte, wat zorgt voor minder overhellen en onderstuur. De Plug-In hybride levert 270 pk en voldoet aan de Euro 6E Bis norm. Een aangepaste Hybrid Control Processor zorgt voor een snellere, gelijkmatigere en vloeiendere vermogensafgifte.

Nieuw assortiment

De Ti vormt het hart van het premium aanbod binnen de Tonale-reeks. Uiterlijk valt hij op door de glanzend zwarte raamomlijsting en het speciale logo op de voorspatborden. Daarnaast heeft de nieuwe Tonale Ti LED-koplampen en -achterlichten met de karakteristieke 3+3-lichtsignatuur en 18-inch diamantgeslepen velgen. Het interieur is uitgevoerd met zwart of rood leder en een bijpassend met leder bekleed stuurwiel. De stoelen zijn elektrisch verstelbaar in acht richtingen, met elektrische lendensteun, verwarming en ventilatie.

De technologie omvat het 12,3-inch 'Telescope' digitale instrumentencluster en het Alfa Connect-infotainmentsysteem met 10,25-inch display, draadloze mirroring, Apple CarPlay en Android Auto, plus connected services. Voor comfort zorgen onder meer keyless entry, automatische tweezone klimaatregeling met luchtkwaliteitsensor, in delen neerklapbare achterbank (60/40) met armsteun en skiluik, automatisch dimmende binnenspiegel en elektrisch verstelbare buitenspiegels. De veiligheid is gewaarborgd met Intelligent Adaptive Cruise Control, automatisch grootlicht, parkeersensoren vóór en achter met achteruitrijcamera, automatische noodremfunctie met voetganger- en fietserdetectie, Lane Keeping Assist en Driver Attention Monitoring

Tonale Sport Speciale

De Sport Speciale biedt zilverkleurige accenten op de sideskirts en achterbumper, glanzend zwarte Brembo-remklauwen en witte Alfa Romeo-belettering. Binnenin biedt deze uitvoering exclusieve stoelen in zwart-wit Alcantara, een dashboard bekleed met Alcantara, contrasterende witte stiknaden en sfeerverlichting met specifieke opdruk op het dashboard. De Sport Speciale is beschikbaar in alle kleuren van het Tonale-palet en kan worden uitgevoerd met een contrasterend zwart dak.

Garantie

Alfa Romeo biedt in Nederland voor alle auto's die vanaf 2 juni 2025 zijn besteld de mogelijkheid om bij aankoop de standaard fabrieksgarantie kosteloos te verlengen tot 8 jaar. Voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Alfa Romeo-netwerk. Dan wordt telkens de garantie automatisch met één jaar verlengd - tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Alfa Romeo Special Sprint Warranty dekt zowel onderdelen als arbeidskosten bij mechanische en elektrische defecten. Ook het infotainmentsysteem en mobiliteitsdiensten vallen onder deze dekking. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen vallen buiten deze garantie.