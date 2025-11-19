Alfa Romeo prijst vernieuwde Tonale

De nieuwe Tonale is verkrijgbaar in vier uitrustingsniveaus: Tonale, Ti, Sport Speciale en Veloce. De basisuitvoering start bij € 46.700, gevolgd door de Ti vanaf € 49.900. De tijdelijk leverbare Sport Speciale is verkrijgbaar vanaf € 51.900, terwijl de luxe en dynamische Veloce start bij € 52.650.

Alle versies beschikken over LED-dagrijverlichting, full-LED achterlichten, adaptieve cruise control met Stop & Go, een digitaal 12,3-inch instrumentarium, een 10,25-inch infotainmentscherm, draadloze Apple CarPlay & Android Auto, parkeersensoren vóór & achter, een achteruitrijcamera, keyless entry en dual-zone airconditioning.

De Ti-uitvoering voegt hier aan toe: lederen bekleding met stoelverwarming en stoelventilatie, aluminium accenten in het interieur (o.a. sportpedalen, instaplijsten), 18 inch lichtmetalen velgen, hoogglans exterieur elementen en navigatiesysteem.

De Sport Speciale onderscheidt zich met Alcantara-bekleding, witte sierstiksels en sportieve details zoals zwarte remklauwen, speciale badges en 20 inch lichtmetalen velgen. De Veloce is de meest complete uitvoering, met onder meer actieve ophanging (DSV), Matrix Full-LED koplampen en rode Brembo-remklauwen.

De nieuwe Alfa Romeo Tonale biedt de mogelijkheid tot 8 jaar gratis garantie. Voorwaarde is dat het voertuig in Nederland bij de officiële Alfa Romeo dealer is gekocht en het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Alfa Romeo-netwerk. Dan wordt telkens de garantie automatisch met één jaar verlengd - tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. Deze Alfa Romeo Special Sprint Warranty dekt zowel onderdelen als arbeidskosten bij mechanische en elektrische defecten. Ook het infotainmentsysteem en mobiliteitsdiensten vallen onder deze dekking. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen vallen buiten deze garantie.