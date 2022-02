Alfa Romeo introduceert Tonale

8 februari 2022 | Alfa Romeo introduceert de Tonale. Het is een compacte SUV met een lengte van 4,53 meter, breedte van 1,84 meter en hoogte van 1,6 meter. De Tonale is leverbaar als hybride en plug-inhybride.

Met de Tonale keren stilistische Alfa-kenmerken van weleer terug, zoals de 'GT Line' die over de zijkant van de achterkant naar de koplampen loopt. Die herinnert aan de vormen van de Giulia GT en wordt afgewisseld met vloeiende, elegante lijnen die doen denken aan iconische modellen zoals de 8C Competizione. De voorzijde is voorzien van de herkenbare 'Tribolo' en het kenmerkende, centraal geplaatste Alfa Romeo 'Scudetto'-schild. De nieuwe Full-LED Adaptive Matrix '3+3'-koplampen verwijzen naar de SZ Zagato en Proteo conceptcar. De achterlichten hebben eenzelfde design als de koplampen en vormen een sinuscurve die zich volledig om de achterzijde van de auto wikkelt. Het interieur is geïnspireerd op de racegeschiedenis van Alfa Romeo en sterk gericht op de bestuurder.

Alfa Romeo levert de Tonale standaard met een volledig nieuw infotainmentsysteem, inclusief Android-besturingssysteem, 4G-connectiviteit en Over-the-Air (OTA) updates. Het systeem omvat een digitaal 12,3-inch scherm, een 10,25-inch touchscreen en een multitasking-interface, waardoor alles in één oogopslag te zien is.

De Tonale kan autonoom rijden op niveau 2, met nieuwe Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Tot de rijassistentiesystemen behoren Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC), Lane Centering (LC) en Traffic Jam Assist. Samen zorgen ze voor een automatische aanpassing van de snelheid, een veilige afstand tot de voorligger en dat de auto in het midden van de rijstrook blijft. De Tonale is ook uitgerust met Autonomous Emergency Braking om de bestuurder te waarschuwen voor een dreigende botsing. Ook voert het een automatische remingreep uit om een botsing met een ander voertuig, voetganger of fietser te (helpen) voorkomen of de gevolgen daarvan te verminderen. Andere technologieën zijn Drowsy Driver Detection die waarschuwt als vermoeidheid bij de bestuurder wordt gedetecteerd, Blind Spot Detection die weggebruikers in de dode hoeken signaleert, Rear Cross Path Detection die waarschuwt voor kruisend verkeer tijdens achteruitrijden en een 360° camera met hoge resolutie en dynamische rasters.

De Tonale biedt twee niveaus van elektrificatie: Hybrid en Plug-in Hybrid. De Tonale introduceert de 160 pk sterke hybride VGT-motor (Variable-Geometry Turbo). De turbocompressor met variabele geometrie, gekoppeld aan een TCT 7-traps transmissie met dubbele koppeling, en de 'P2' elektromotor (48 volt, 15 kW en 55 Nm) zorgen ervoor dat de 1,5-liter benzinemotor de wielen aandrijft, zelfs wanneer de verbrandingsmotor is uitgeschakeld. De transmissie maakt het mogelijk om elektrisch te starten en te rijden met lage snelheden. Bij de lancering is ook een 130 pk sterke hybrideversie beschikbaar, eveneens gekoppeld aan de 7-traps TCT-automaat een P2 elektromotor van 48 volt.

De 275 pk sterke Tonale Plug-in Hybrid Q4 staat garant voor prestaties. Deze accelereert in 6,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u en biedt volgens voorlopige metingen een volledig elektrische actieradius tot 80 kilometer (stadscyclus, meer dan 60 kilometer in gecombineerde cyclus).

De Alfa Romeo Tonale is ontwikkeld om in zijn segment te scoren op het gebied van rijdynamiek. Zijn rijgedrag zou lijken op dat van een sportauto, kracht bijgezet door de gunstige gewichtsverdeling en de directe besturing (13.6). Bovendien is de Tonale voorzien van een Integrated Brake System (IBS) en schakelpeddels van aluminium. De toepassing van Brembo-remklauwen, met 4 zuigers en geventileerde remschijven aan de voorzijde en volledige schijven aan de achterzijde, draagt ​​bij aan de verbeterde remprestaties.

De Tonale is uitgerust met volledig onafhankelijke MacPherson wielophanging met Frequency Selective Damping (FSD) schokdempers. Om de wegligging te verbeteren, ook op wegdek met weinig grip, biedt de nieuwe Tonale twee aandrijfoplossingen: vierwielaandrijving bij de Plug-in Hybrid e-Q4 en voorwielaandrijving bij de Tonale Hybrid. Laatstgenoemde is uitgerust met een elektronisch, zelfsperrend Alfa Romeo-differentieel. De specificaties worden aangevuld met Dual Stage Valve actieve ophanging met elektronisch geregelde demping.

Er zijn twee uitrustingsniveaus beschikbaar: De Super kan worden uitgebreid met een Sprint-pakket met tal van sportieve opties. De Ti kan worden aangevuld met het Veloce-pakket, om het maximale te bereiken op het gebied van prestaties en sportiviteit.

Alfa Romeo onthult Tonale Concept

5 maart 2019