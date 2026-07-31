Alfa Romeo introduceert Junior Sprint

Voor de carrosserie zijn vijf kleuren beschikbaar: Sempione White, Navigli Blue, Arese Silver, Scala Brown Grey en Brera Red. De Junior Sprint is standaard voorzien van een hoogglans zwarte bodykit, met donkere accenten rond onder meer de wielkasten en achterbumper, evenals privacyglas achter. Daarmee biedt de Sprint een uitgebreidere standaarduitrusting dan de Junior Entry. Voor deze gelimiteerde uitvoering worden bovendien het zwarte dak en de 18-inch Aero lichtmetalen velgen, samen goed voor een waarde van € 1.050, zonder meerprijs toegevoegd. De Junior Sprint beschikt standaard over aluminium sportpedalen, ambient lighting en navigatie.

De nieuwe Junior Sprint is leverbaar met keuze uit twee aandrijflijnen. Klanten kunnen kiezen voor de Junior Ibrida met een 1.2 Turbo hybride-aandrijflijn van 106 kW (145 pk), of voor de elektrisch aangedreven Junior Elettrica met 115 kW (156 pk) en een 54 kWh accu. Beide uitvoeringen zijn leverbaar vanaf € 37.450 inclusief afleverkosten.