Alfa Romeo Junior nu ook als hybride

22 augustus 2024 - De Alfa Romeo Junior is nu ook leverbaar als hybride. De Alfa Romeo Junior Ibrida en Ibrida Speciale worden aangedreven door een 1.2 Turbo Hybrid-aandrijflijn. De motor is standaard gekoppeld aan een automatische eDCT 6-transmissie en levert een vermogen van 100 kW (136 pk) en 230 Nm koppel. Dankzij mild hybrid-technologie blijft het gemiddelde verbruik in theorie beperkt tot 4,9 l/100 km, wat overeenkomt met een CO2-emissie van 109 g/km (WLTP).