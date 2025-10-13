Meer uitvoeringen voor Alfa Romeo Junior

De nieuwe Ti-versie richt zich op wie op zoek is naar extra verfijning. Alfa Romeo rust deze uitvoering standaard uit met verwarmbare en elektrisch verstelbare premium stoelen, een met leder bekleed stuurwiel, de Cargo Flex Kit voor extra functionaliteit van de bagageruimte, aluminium pedalen en sportieve dorpellijsten. De Ti uitvoering te verfijnen met het Sport Pack en het Techno Pack, afhankelijk van de gewenste rijbeleving - sportief of technologisch georiënteerd.

Voor liefhebbers van Alfa Romeo's sportieve erfgoed is er het Sport Pack. Dit omvat Sabelt-stoelen bekleed met Alcantara, rode accenten in het stuur en elders in het interieur, aluminium pedalen en dorpellijsten. In de HYBRID-varianten zijn er schakelpaddles aan het stuur. Ook het exterieur krijgt een sportieve upgrade met stijlelementen geïnspireerd op de autosport.

Het optionele Techno Pack biedt onder meer Matrix LED-koplampen, rijassistentie op niveau 2, een elektrisch, handsfree te bedienen achterklep, een 180° achteruitrijcamera, parkeersensoren rondom, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met dodehoekdetectie en welkomstverlichting. Verder omvat het Techno Pack onder meer keyless entry, een draadloze telefoonoplader, een automatisch dimmende binnenspiegel, een audiosysteem met zes speakers en USB-aansluitingen voor zowel voor- als achterpassagiers.

De nieuwe 18-inch Aero-velgen verbeteren de stroomlijn. Alfa Romeo voegt ze toe aan het bestaande aanbod van Petali- en Fori-varianten. De exclusieve 20-inch Venti-velgen blijven voorbehouden aan de Elettrica Veloce.

Alfa Romeo Special Sprint Garantie

Alfa Romeo biedt in Nederland voor alle auto's die vanaf 2 juni 2025 zijn besteld de mogelijkheid om bij aankoop de fabrieksgarantie te verlengen tot 8 jaar. Voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Alfa Romeo-netwerk. Dan wordt telkens de garantie automatisch met één jaar verlengd, tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Alfa Romeo Special Sprint Warranty is een premium garantieprogramma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten bij mechanische en elektrische defecten. Ook het infotainmentsysteem en mobiliteitsdiensten vallen onder deze dekking. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen vallen buiten deze garantie.