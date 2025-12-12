Alfa Romeo Junior nu ook als Sport Speciale

De verwarmbare, elektrisch verstelbare stoelen zijn bekleed met geperforeerd Alcantara en voorzien van inzetten in de rugleuningen en "ice"-accenten. Hetzelfde materiaal siert het dashboard, de middenconsole en de portieren. Het stuurwiel is bekleed met leer en Alcantara en voorzien van contrasterende stiksels. Van achteren verlichte stiksels, een logo op het dashboard, aluminium pedalen, instaplijsten en ambiente verlichting versterken de sfeer.

Het optionele Techno Pack biedt een aantal extra assistentiesystemen, waarmee autonoom rijden op niveau 2 mogelijk is met adaptieve cruise control en rijstrookassistentie. Tot het pakket behoren verder Matrix LED-koplampen en een navigatiesysteem met geïntegreerde TSI (standaard op de Q4). Andere uitrustingen in het Techno Pack zijn een 180 graden achteruitrijcamera, parkeersensoren rondom, een elektrisch te open en sluiten kofferklep, draadloze smartphone-oplader, elektrisch inklapbare spiegels met Blind Spot-detectie, een automatisch dimmende binnenspiegel en een audiosysteem met zes luidsprekers en USB-aansluitingen. De uitrusting wordt aangevuld met een Cargo Flex Kit voor een slimme bagageruimte-indeling. Optioneel zijn een panoramisch schuifdak en een verwarmbare voorruit.

Voor de aandrijving is te kiezen uit een 106 kW (145 pk) sterke hybride met voorwielaandrijving en paddle shifters aan het stuur voor een directere en intensere rijbeleving. Ook is er een 100% elektrische BEV met 115 kW (156 pk) en een 11 kW-boordlader. Beide zijn leverbaar vanaf €40.450 (inclusief afleverkosten).

Tot 8 jaar garantie

Ook voor de nieuwe Alfa Romeo Junior geldt de mogelijkheid tot 8 jaar gratis garantie. Voorwaarde is dat het voertuig in Nederland bij de officiële Alfa Romeo dealer is gekocht en het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Alfa Romeo-netwerk. Dan wordt telkens de garantie automatisch met één jaar verlengd - tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Alfa Romeo Special Sprint Warranty maakt deel uit van het premiumniveau van het garantie-programma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten bij mechanische en elektrische defecten. Ook het infotainmentsysteem en mobiliteitsdiensten vallen onder deze dekking. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen vallen buiten deze garantie.