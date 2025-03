Alfa Romeo Junior nu ook als Ibrida Q4

De Ibrida Q4 is nauwelijks zwaarder dan de voorwielaangedreven Ibrida-versies. Dat komt deels door het ontbreken van een centrale aandrijfas tussen de voor- en achteras. Ook nieuw is de multilink onafhankelijke achterwielophanging voor extra comfort en rijdynamiek. De ophanging is ontworpen om maximaal comfort en tractie onder alle wegomstandigheden te bieden. De veren, schokdempers en stabilisatorstangen zijn speciaal ontwikkeld voor deze configuratie. De Q4-vierwielaandrijving schakelt automatisch in op basis van de gripomstandigheden en de helling van de weg.

Aandrijflijn

De Junior Ibrida Q4 combineert een 1,2-liter turbomotor met 100 kW (136 pk) en twee 21 kW elektromotoren. Het systeemvermogen bedraagt 106 kW (145 pk). De elektromotor op de vooras is geïntegreerd in de automatische zesversnellingsbak met dubbele koppeling. De tweede elektromotor op de achteras werkt autonoom zonder tussenkomst van een centrale aandrijfas. Voor betere controle op lastige wegen en onder slechte weersomstandigheden heeft de elektromotor achter een transmissie die het koppel op de achterwielen verhoogt.

DNA-selector

De Alfa Romeo DNA-selector stelt de bestuurder in staat de prestaties van de auto aan te passen aan verschillende rijbehoeften. De Dynamic-modus biedt maximale kracht, terwijl de Natural-modus bedoeld is voor dagelijks gebruik. De Q4-modus is ontworpen voor maximale controle door een nauwkeurige aansturing van de vierwielaandrijving op gladde ondergrond. De Advanced Efficiency-modus optimaliseert het brandstofverbruik.

Leggenda-logo

De Junior Ibrida Q4 biedt een nieuwe herinterpretatie van het 'Leggenda'-logo. Verder beschikt dit model over full LED koplampen en 18-inch lichtmetalen velgen. Het interieur is verfraaid met een met leer bekleed stuurwiel en verwarmbare Spiga stoelen (elektrische verstelling en massagefunctie voor de bestuurdersstoel en handmatige 6-voudige verstelling voor de passagiersstoel). Tot de uitrusting behoren ook een 10,25-inch infotainmentsysteem met navigatie, audiosysteem met 6 luidsprekers en pedalen en dorpels van aluminium. De verlichting markeert de luchtroosters, de centrale console en de iconische Telescope. Ook standaard aanwezig zijn: level 2 autonoom rijden, een 180 graden achteruitrijcamera, handsfree elektrische achterklep en een keyless-entry systeem.

De Alfa Romeo Junior 1.2 Turbo Hybrid 145 pk Q4 is vanaf nu te bestellen vanaf € 42.600 (inclusief belastingen en afleverkosten).