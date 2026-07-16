Zeekr komt naar Paris Motor Show

Tijdens zijn eerste deelname aan de Paris Motor Show stelt Zeekr zijn volledige Europese productgamma voor, met onder meer de volledig elektrische middelgrote SUV Zeekr 7X, de Zeekr 001 shooting brake, de compacte SUV Zeekr X en de gloednieuwe Zeekr 7GT. Naast het volledige assortiment mogen bezoekers ook een belangrijke aankondiging en een blik op de toekomstgerichte technologie van Zeekr verwachten.

Lothar Schupet, CEO van Zeekr Europe, zegt: "De Paris Motor Show is een van de belangrijkste internationale podia in de autowereld en een toonaangevend evenement voor zowel liefhebbers als professionals uit de sector. Het is het ideale platform om niet alleen een nieuwe Europese première binnen ons gamma te presenteren, maar ook de technologieën die de volgende generatie van premium elektrische mobiliteit zullen bepalen. Onze aanwezigheid in 2026 vormt een belangrijke mijlpaal in de Europese expansie van Zeekr, in het bijzonder in Frankrijk, dat een strategische markt is voor onze toekomstige groei."

De 91ste editie van de Paris Motor Show belooft een van de grootste ooit te worden. Meer dan 60 autofabrikanten hebben hun deelname al bevestigd. Het tweejaarlijkse evenement is een van de bekendste en drukst bezochte beurzen ter wereld en verwelkomt meer dan 500.000 bezoekers, verspreid over vijf tentoonstellingshallen in Paris Expo Porte de Versailles. Met 70.000 m2 binnenruimte en 15.000 m2 buitenruimte brengt de beurs de hele auto-industrie samen en biedt het een internationaal podium voor innovatie in mobiliteit.

Het volledige Zeekr assortiment is van 12 tot en met 18 oktober te zien in hal 5.2 van Paris Expo Porte de Versailles.