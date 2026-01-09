Zeekr onthult 7GT

Onder het koetswerk (4.817 x 2.070 x 1.456 mm) schuilt een 800V-architectuur. Klanten hebben de keuze uit een accupakket van 75 kWh of 100 kWh. De 7GT maakt zijn GT-naam waar met een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 3,3 seconden en een topsnelheid van 210 km/u. Dankzij de laadcapaciteit tot 480 kW behoren lange laadstops tot het verleden. Het systeem kan in slechts 13 minuten van 10% naar 80% laden. Zo wordt er in 10 minuten tijd tot 340 kilometer rijbereik toegevoegd.

Een ophangsysteem met dubbele draagarmen en een vijf-link achteras claimt een optimale balans tussen comfort en controle. De grotere 'Privilege'-remmen zijn volgens Zeekr bestand tegen hoge belastingen en zouden consistente stopkracht bieden. Via diverse rijmodi kan de bestuurder het karakter van de auto aanpassen: van een dynamische Sport-modus voor maximale wendbaarheid tot een Comfort-modus voor dagelijks gebruik.

De bestuurder wordt ondersteund door een 33.5 inch Augmented Reality Head-Up Display, gecombineerd met een 13 inch instrumentenpaneel. Deze opstelling toont alle essentiële informatie. Er is ruimte voor vijf passagiers en een kofferbak van 456 liter. Voor de avontuurlijke gebruiker is de auto voorzien van oplossingen zoals een ski-luik, dakdragers, kampeerinstellingen en aanhangmogelijkheden.

De 7GT beschikt over een versterkte structuur, zeven airbags en het 'Zeekr Assisted Drive'-pakket. Dit omvat technologieën zoals automatische noodremassistentie, intelligente adaptieve cruise control en parkeren met een vingerbeweging.