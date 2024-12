Zeekr introduceert 7X

De Zeekr 7X is ontworpen in Zeekr's wereldwijde designcentrum in Göteborg, Zweden, met behulp van dezelfde SEA modulaire voertuigarchitectuur als de Zeekr 001 en Zeekr X. De Zeekr 7X heeft een gestroomlijnd uiterlijk en is het eerste Zeekr-model in Europa met de nieuwe visuele identiteit aan de voorkant. De strakke lijnen en oppervlakken worden versterkt door de slanke Matrix LED-koplampen en LED-lichtclusters over de volledige lengte aan de achterzijde. Met een lengte van 4.787 mm, een hoogte van 1.650 mm, een wielbasis van 2.900 mm, korte overhangen en wielen tot 21 inch heeft de Zeekr 7X dynamische proporties en zelfverzekerde houding. Het maakt een bagageruimte van 539 liter achterin en tot 66 liter voorin mogelijk.

Techniek

Ontwikkeld met de mogelijkheden van een softwaregedefinieerd voertuig in gedachten, levert de Zeekr 7X meer digitale kracht door gebruik te maken van de verwerkingssnelheid van Qualcomm's 8295 Snapdragon chip. Met de nieuwe AI-gestuurde ZeekrGPT-spraaktechnologie kunnen bestuurders bijvoorbeeld de instellingen van de klimaatregeling wijzigen of een bestemming invoeren in de navigatie, terwijl ze hun handen aan het stuur en hun ogen op de weg houden. Met de geïntegreerde Zeekr Places app hebben bestuurders alle informatie binnen handbereik; van oplaadstations tot promoties bij favoriete restaurants.

Als aanvulling op deze technologieën is er een pakket hulpsystemen voor de bestuurder. Zo zijn bewegende objecten en voetgangers in de instrumentengroep of AR-HUD zichtbaar, heeft de auto Adaptive Cruise Control, 3D Digital Surround View Monitoring, Front- en Rear Cross Traffic Alert en Full Automatic Park Assist. Om het systeem te verbeteren, zorgen over-the-air software-updates ervoor dat de functies voortdurend verbeteren en nieuwe functionaliteit kan worden toegevoegd.

Elektrische auto

De Premium en Long Range modellen hebben een enkele motor van 310 kW (421 pk) / 440 Nm in de achteras, wat zorgt voor een geschatte actieradius van respectievelijk 480 km en 615 km. De twee lichte, compacte elektromotoren die in de voor- en achteras van het vlaggenschip van het Performance-model zijn geïntegreerd, genereren een totaal vermogen van 470 kW (639 pk) en een koppel van 710 Nm. Samen met de tractie en controlevoordelen van vierwielaandrijving levert de aandrijflijn een sprint van 0-100 km/u in 3,8 seconden.

Wanneer de bestuurder ervoor kiest om het asfalt achter zich te laten, worden de vierwielaandrijvingsmogelijkheden van het Performance-model benut door een offroadmodus die de aandrijflijn en tractiecontrolesystemen optimaliseert voor een reeks ondergronden. In combinatie met de optionele actieve luchtvering met continue demperregeling, die de bodemvrijheid met maximaal 45 mm vergroot, is het Performance-model beter geschikt voor uitdagende rijomstandigheden.

Opladen

De Zeekr 7X heeft een systeemspanning van 800 V om snel opladen mogelijk te maken, de energie-efficiëntie te verbeteren en het gewicht te verlagen. Het accupakket bevindt zich onder de voertuigbodem, waardoor het zwaartepunt lager ligt en de ruimte in de cabine en bagageruimte maximaal is. De standaard versies gebruiken een 75Wh pack met kostenefficiënte LFP-cellen, terwijl Long Range en Performance uitvoeringen 100kWh packs hebben met NMC-cellen, gekozen vanwege hun grotere energiedichtheid.

Een 22kW on-board AC lader is standaard, waarmee klanten met een 22kW thuiswandcontactdoos de batterij kunnen opladen van 10 tot 100% in 4,5 uur voor de Premium uitvoering, of 5,5 uur voor de Long Range en Performance versies.

De elektrische architectuur van 800 V betekent dat de Zeekr 7X klaar is voor de toekomst en in staat is tot 480 kW DC. Met de 360kW snelladers die vandaag de dag verkrijgbaar zijn, kan de Zeekr 7X Premium onder ideale omstandigheden 10 tot 80% bereiken in 13 minuten, en 16 minuten voor de Long Range en Performance uitvoeringen.

5+5 jaar garantie

De Zeekr 7X wordt geleverd met 5+5 jaar garantie, met dekking voor de eerste vijf jaar of 100.000 km. Deze kan worden verlengd met nog eens vijf jaar en een totaal van 200.000 km wanneer het geplande onderhoud wordt uitgevoerd binnen het ZEEKR Servicenetwerk. De hoogspanningsaccu wordt gedekt door een garantie van acht jaar of 200.000 km, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.