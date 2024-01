ZEEKR werkt samen met 50five

Via het team van experts van 50five wordt de woning of werkplek eerst beoordeeld op geschiktheid voor wat betreft de elektriciteitsvoorziening en de voorgestelde locatie van de wallbox, gevolgd door de installatie van de wallbox, de inbedrijfstelling en het onderhoud. Tot nu toe heeft 50five alleen al in Nederland meer dan 35.000 installaties voltooid. Het ZEEKR Power thuislaadpakket bevat een 22 kW AC wallbox van Zaptec.

Dr. Despina Chatzikyriakou, Head of Charging and Energy Solutions bij ZEEKR Europe, zei: "Eenvoudig, moeiteloos opladen onderweg, op het werk en thuis is de hoeksteen van ons ZEEKR Power-aanbod. We zijn enthousiast over de samenwerking met 50five omdat we een gedeelde focus op de klant hebben en een gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat onze klanten in Nederland een geweldige thuislaadervaring hebben."

"We zijn verheugd om samen te werken met ZEEKR en eenvoudige, betrouwbare thuislaaddiensten te leveren aan haar klanten in heel Nederland. We erkennen dat uitzonderlijke elektrische voertuigen een passende oplaadervaring verdienen, en het is onze missie om uitstekende klantenservice te leveren in elke fase van het proces, van het eerste onderzoek en de installatie tot en met het onderhoud en de service", aldus Egbert Hietberg, CCO 50five BV NL.