Zeekr 001 nu als Sport Edition

7 juli 2025 - De Zeekr 001 is er tijdelijk als Sport Edition. Deze speciale editie is gelimiteerd tot 250 exemplaren wereldwijd. Het dynamische design van de shooting brake wordt geaccentueerd door 12-spaaks 22-inch lichtmetalen velgen met een hoogglans zwarte afwerking. Deze velgen, oorspronkelijk ontwikkeld voor de 001 FR3, zijn gesmeed uit aluminium van ruimtevaartkwaliteit, een productieproces dat veel wordt gebruikt in de autosport. De Sport Edition is bovendien voorzien van een lichtgewicht, door de racerij geïnspireerde achterspoiler van koolstofvezel, buitenspiegelkappen van koolstofvezel en een opvallende oranje afwerking voor de remklauwen. De Sport Edition wordt standaard geleverd in de kenmerkende kleur Speed Orange van Zeekr, maar is ook verkrijgbaar in twee optionele metallic kleuren: Phantom Black en Tech Grey.