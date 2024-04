Zeekr lanceert 001 Orange Edition

Koningsdag, de verjaardag van Koning Willem-Alexander op 27 april, is een van de belangrijkste nationale feestdagen van het land: als onderdeel van de festiviteiten kleden mensen zich traditioneel in het oranje. Daarom is de Zeekr 001 Orange Edition voorzien van een opvallende lakkleur: Speed Orange. Om het perfecte lanceringsplatform te creëren, wordt de Rokin-kant van de Zeekr-showroom in Amsterdam omgetoverd tot een feest van oranje!

Zeekr Europe CEO, Spiros Fotinos, zei: "Amsterdam is de thuisbasis van onze kantoren en een van de eerste Zeekr Centers in Europa. Onze sterke aanwezigheid in deze levendige, progressieve, multiculturele stad inspireerde ons om de Zeekr 001 Orange Edition te creëren, zodat we onze rol konden spelen in het vieren van Koningsdag door de Speed Orange halokleur van ons merk voor de allereerste keer naar Europa te brengen."

De Zeekr 001 Orange Edition heeft een vierwielaangedreven aandrijflijn met dubbele motor die 400 kW (544 hp) en 686 Nm koppel genereert en accelereert van 0 naar 100 km in 3,8 seconden. De theoretische actieradius bedraagt 585 km (WLTP). Onder ideale omstandigheden kan snelladen met 200 kW (DC).