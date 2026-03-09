Zeekr past X aan voor modeljaar 2026

Het kloppende hart van deze wijziging is de integratie van Zeekr's in eigen huis ontwikkelde Golden Battery-technologie in het 400V-platform. De vernieuwde Long Range uitvoering beschikt daardoor nu over een 61 kWh LFP-batterij met DC-laadmogelijkheden tot 230 kW, waardoor opladen van 10 to 80% in theorie in 18 minuten mogelijk is. De prestaties zijn ook verbeterd, waarbij zowel de Long Range als de Privilege uitvoering een extra 50 kW krijgen. Dit leidt tot een vermogen van 365 kW (496 PK), waarmee de vernieuwde Privilege-versie in 3,7s van 0-100 km/u kan accelereren.

Naast verbeterde prestaties introduceert de Zeekr X MY26 interieurverfijningen in alle uitvoeringen. Een herontworpen middenconsole, meer opbergruimte en een verhoogde bagagecapaciteit verhogen het dagelijkse gebruiksgemak, terwijl het kenmerkende moderne en Scandinavische design behouden blijft.

De belangrijkste kenmerken van de Zeekr X MY26 zijn onder meer: