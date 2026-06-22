Zeekr 7GT nu leverbaar

Met een wielbasis van bijna drie meter (2.900 mm) en een hoogte van slechts 1.456 mm heeft de Zeekr 7GT direct een krachtige en dynamische uitstraling. Het lage GT-profiel van de auto is onmiskenbaar: door korte vooroverhang, lage motorkap en naar achteren geplaatste cabine worden gecombineerd met een daklijn die vloeiend overloopt in een achterspoiler.

Aan de voorzijde optimaliseert een lage clamshell-motorkap de luchtstroom. Dunne matrix-ledkoplampen benadrukken zowel de breedte als precisie van het ontwerp. Volgens Zeekr's Hidden Energy-filosofie is technologie geïntegreerd zonder het design te verstoren: camera's en sensoren zijn geïntegreerd en de actieve luchtinlaat opent alleen wanneer dat nodig is.

De daklijn loopt in één vloeiende beweging van de A-stijl naar de achterspoiler en eindigt in een hoek van 21 graden, geïnspireerd op vleugelvormen uit de natuur en luchtvaart. Dit draagt bij aan een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,25.

Interieur

De bestuurder zit diep in de auto en wordt omsloten door een hoge middenconsole. Voor hem bevindt zich een driespaaks stuurwiel met fysieke, programmeerbare knoppen en een 13-inch digitaal instrumentenpaneel. Op de middenconsole bevinden zich aanvullende fysieke bedieningselementen, geïnspireerd op pianotoetsen en afgewerkt in gefreesd metaal. Onder het centrale 15-inch OLED-touchscreen bevinden zich twee draadloze laadpads van 50 watt, aangevuld met USB-C-aansluitingen van 60 watt en 27 watt.

De voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar in twaalf richtingen, beschikken over massage-, verwarmings- en ventilatiefuncties en bieden zowel zijdelingse ondersteuning als comfort op lange afstanden. De verwarmbare en elektrisch verstelbare achterstoelen bieden een rugleuninghoek van 20 graden en een beenruimte van 953 mm. Een panoramisch glazen dak van 1,73 m2 versterkt het gevoel van ruimte. Het speciaal behandelde glas filtert 99% van de UV-straling, waardoor een fysieke zonwering overbodig is.

Zeekr Connected

Alle Zeekr-modellen zijn ontworpen als software gedreven voertuigen die zich voortdurend blijven ontwikkelen. Elke Zeekr wordt vanaf de eerste activering geleverd met vier jaar Zeekr Connected Standard-connectiviteit, voor dagelijkse digitale diensten zoals de Zeekr App, Apple CarPlay, Android Auto en online satellietnavigatie.

Met het optionele Zeekr Connected Premium-pakket krijgen eigenaren toegang tot een uitgebreider datapakket, inclusief meer dan vijftien streaming- en live-tv-aanbieders en 7 GB ingebouwde mobiele data per maand. In combinatie met Zeekr Entertainment verandert dit pakket laadstops in entertainmentmomenten, terwijl regelmatige over-the-air updates nieuwe functies, softwareverbeteringen en optimalisaties toevoegen gedurende de gehele gebruiksperiode.

Prestaties

Gebouwd op Zeekr's flexibele en modulaire 800V Sustainable Experience Architecture (SEA), met keuze uit verschillende accucapaciteiten en accuchemieën, levert de Zeekr 7GT maximaal 646 pk en 710 Nm koppel. Dit maximale vermogen is afkomstig van een 100 kWh Nickel Manganese Cobalt (NMC)-accu die twee elektrische aandrijfunits voedt (165 kW voor en 310 kW achter). Hiermee sprint de auto in 3,3 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 210 km/u.

Zeekr's intern ontwikkelde Golden Battery-technologie van de tweede generatie maakte zijn Europese debuut met de Zeekr 7X. Deze Lithium Iron Phosphate (LFP)-batterij met een capaciteit van 75 kWh combineert alle voordelen van kostenefficiëntie, duurzaamheid en robuustheid en wordt gekoppeld aan één elektromotor van 310 kW, goed voor 421 pk, 440 Nm koppel en een WLTP-actieradius van 519 kilometer.

De Zeekr 7GT heeft hiermee een rijbereik tot 655 kilometer (WLTP). De auto ondersteunt snel DC-laden, met een laadvermogen tot 450 kW voor de LFP-accu en tot 420 kW voor de NCM-accu onder optimale omstandigheden. Bij thuisladen of laden op locatie ondersteunt de auto bovendien tot 22 kW AC-laadvermogen, waarmee de batterij in minder dan vijf uur van 10% naar 100% zou kunnen worden opgeladen.

Weggedrag

Om optimaal gebruik te maken van de 50:50-gewichtsverdeling van de Zeek 7GT, beschikt de auto over een onderstelconfiguratie die normaal gesproken is voorbehouden aan Europese auto's uit hogere segmenten. De dubbele draagarm constructie vooraan in short-long arm-configuratie en de multilink-achteras met vijf draagarmen beloven comfort bij verticale bewegingen op de snelweg en tegelijkertijd voor een hoge mate van laterale controle.

De Active Air Suspension met Continuous Damping Control is afgestemd op Europese wegen en past continu de rijhoogte aan op basis van snelheid, wegomstandigheden en geselecteerde rijmodi, om efficiëntie, comfort en gebruiksgemak te optimaliseren. De Active Air Suspension verlaagt de auto bijvoorbeeld automatisch met 20 mm bij hogere snelheden om efficiëntie en stabiliteit op de snelweg te verbeteren.

Beschikbaarheid

De Zeekr 7GT wordt in Europa geïntroduceerd in drie uitvoeringen. Elke uitvoering deelt hetzelfde design, dezelfde toekomstgerichte technologie, hetzelfde innovatieve vakmanschap en dezelfde technische excellentie.

De Business Edition RWD beschikt over achterwielaandrijving, een 75 kWh LFP-accu en een enkele elektromotor van 310 kW, goed voor 421 pk, een WLTP-actieradius van 519 kilometer en een prijs van €45.990.

De Long Range RWD beschikt over dezelfde motor, maar combineert deze met een grotere 100 kWh NMC-accu, goed voor een actieradius tot 655 kilometer (WLTP). Deze uitvoering zal beschikbaar zijn voor €50.990.

De Privilege AWD vormt de top van het gamma en is de meest prestatiegerichte uitvoering. Naast de 100 kWh-accu beschikt deze variant over twee elektromotoren (165 kW voor, 310 kW achter), goed voor 646 pk en 710 Nm koppel. Deze uitvoering zal beschikbaar zijn voor €57.490. De Privilege AWD uitvoering beschikt tevens over Active Air Suspension en onderscheidt zich uiterlijk door grotere remmen met oranje remklauwen en geventileerde remschijven, exclusieve 20-inch GT-velgen en een contrasterend zwart dak.

Indien de Zeekr 7GT Long Range of Privilige in juni worden besteld genieten klanten van launch packs met introductievoordeel tot €2500.