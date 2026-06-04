Zeekr 7X als Long Range Business Limited Edition

De Zeekr 7X Long Range Business Edition is gepositioneerd boven de bestaande Business Edition en biedt voor een meerprijs van 5.000 euro een rijkere uitrusting. Naast de grotere actieradius (tot 615 km WLTP) profiteert de bestuurder van diverse extra's, waaronder het Advanced Cockpit pakket met een 36.2 inch Head Up display met augmented reality en een Zeekr Sound System met 21 speakers (2.160 W en 71.4 Dolby Sound) en andere aanvullende comfort- en technologievoorzieningen.

De nieuwe ZEEKR 7X Long Range Business Limited Edition is per direct beschikbaar en zolang de voorraad strekt. De Zeekr 7X Business Editions bestaan nu in de volgende uitvoeringen: