Xpeng

XPeng vernieuwt G6 en G9

13 juni 2025 - XPENG vernieuwt de G6 en de G9 voor de Europese markt. Beide modellen zijn zowel uiterlijk als technisch vernieuwd en zijn uitgerust met XPENG's 800V high-voltage SiC-platform én een nieuwe 5C-batterij. Hiermee ondersteunen ze ultrasnel laden tot 525 kW (XPENG G9) en 451 kW (XPENG G6). De vernieuwde XPENG G6 is nu ook leverbaar in de nieuwe kleur Stellar Purple. Europese klanten kunnen zich per direct registreren voor beide modellen via de officiële XPENG-websites. De bestellingen openen medio juli 2025.