Xpeng

XPeng maakt prijzen vernieuwde G6 en G9 bekend

11 juli 2025 - XPENG opent de orderboeken voor de vernieuwde G6 en G9 in Europa. Zowel de G6 als de G9 zijn uitgerust met nieuwe aandrijftechnologie, waaronder het 5C Supercharging AI-accupakket en een 800V-architectuur voor alle uitvoeringen. Daardoor kunnen ze snel laden: 525 kW voor de nieuwe G9 en 451 kW voor de nieuwe G6. Daarmee is een zeer snelle oplaadtijd van 10-80% in slechts 12 minuten mogelijk.