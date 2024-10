XPeng onthult P7+

Op de 2024 Paris Motor Show onthult XPENG de XPENG P7+ als voorproefje voor het Europese publiek. De functies van de door AI aangestuurde XPENG-modellen kunnen leren van het gedrag en de voorkeuren van individuele gebruikers. Bij de P7+ is AI-technologie toegepast voor het onderstel, de aandrijving, de besturing, de cockpit en de XPENG AI Hawkeye Visual Solution.

De technologische kenmerken van de XPENG P7+ zijn:

Standaard ADAS voor alle uitvoeringen, zonder meerprijs of abonnementen en constant evoluerend met OTA-updates.

Voorzien van XPENG AI Hawkeye Visual Solution, gebaseerd op uitgebreide end-to-end AI-modellen. Hiermee heeft het systeem beter begrip van tijd en ruimte in zijn omgeving, met een verbeterde precisie, bereik en kleurweergave.

Belooft een ruimer interieur dan de gemiddelde SUV en biedt daarmee, met de achterbank neergeklapt, plaats aan 33 handbagagekoffers.

Met het standaard 800V hoogvoltage SiC-platform van de XPENG G9 en G6 beschikt de P7+ niet alleen over een snellaadvermogen, maar heeft hij ook een laag energieverbruik van 11,6 kWh/100 km.

De XPENG AI Hawkeye Visual Solution bestaat uit:

Met twee 8M-camera's (voor en achter), millimeter-wave radars en ultrasone sensoren belooft het dezelfde prestaties als systemen die gebruikmaken van dure LiDAR-systemen en HD-kaarten.

Claimt een helderder, nauwkeuriger en verder zicht en waarneming, waardoor de boordcomputer van de auto ook goed zou werken bij weinig licht, tegenlicht en sterk contrasterende lichtomstandigheden.

Claimt gevoel voor tijd en ruimte en herkent diverse verkeerstekens en -signalen in verschillende steden, waardoor het systeem zou werken in diverse stedelijke omgevingen.

Techniek

XPENG blijft innoveren met XNGP Advanced Driving Assistance Systems (ADAS) die rekening houden met alle scenario's. Daardoor werkt deze technologie voor Chinese klanten al in alle steden, op alle routes en onder alle wegomstandigheden. Om deze technologie ook in Europa en andere werelddelen mogelijk te maken heeft XPENG tests uitgevoerd met Highway NGP in Duitsland. De wereldwijde ontwikkeling van XNGP-functies gaat in 2025 van start. Daarnaast beschikken de XPENG-modellen over een sterk gepersonaliseerde cockpit, waarin rijmodi, dashboardweergaven en universele schermspiegeling zijn aan te passen aan de voorkeuren van iedere gebruiker.

XPENG benadrukt zijn technologische initiatief met de introductie van de in eigen huis ontwikkelde Turing Chip. Die is ontworpen voor met AI aangestuurde auto's, robots en VTOL vliegende auto's. De chip versterkt het AI-ecosysteem van XPENG, dat AI-modellen, computerchips, autonome voertuigen, robotica en vliegende auto's omvat.

Toewijding aan Europa

XPENG werkt aan zijn wereldwijde uitbreiding. De auto's zijn nu al leverbaar in dertig landen en regio's, waarbij XPENG naar eigen zeggen is toegewijd aan Europa. Sinds de introductie op de Europese markt, in Noorwegen in 2021, heeft XPENG diverse technologieën en oplossingen geïntroduceerd. Inmiddels is XPENG actief in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, IJsland, Spanje en Portugal. Er zijn al plannen voor verdere uitbreiding.