XPeng past G9 aan voor modeljaar 2024

De smartphone-integratie via Apple CarPlay of Android Auto komt alleen beschikbaar voor de modeljaarupdate van de G9, omdat er naast een software- ook een hardware-aanpassing nodig is voor deze functionaliteit. De middenconsole herbergt voortaan twee draadloze oplaadpunten voor smartphones in plaats van één, die ook nog eens met 50W in plaats van 15W kunnen opladen en bovendien geventileerd zijn om oververhitting van de telefoon te voorkomen.

In het interieur kunnen G9-kopers met de modeljaarupdate naast zwart en zadelbruin kiezen voor een derde kleur van de bekleding: diamond grey. Bovendien is de hemelbekleding nu bij alle interieurkleuren in het zwart uitgevoerd. De stoelventilatie voor bestuurder en bijrijder werkt in de 2024-versie van de G9 niet meer alleen in de zitting van de stoel, maar ook in de rugleuning.

Andere kenmerken van de XPENG G9 blijven onveranderd. Dankzij de 800V-architectuur kan de G9 met maximaal 300 kW snelladen, waardoor de 93,1 kWh-accu (Long Range en Performance) onder ideale omstandigheden van 10 tot 80% is op te laden binnen 20 minuten. Het maximale WLTP-rijbereik (Long Range) is 570 km. De G9 heeft van Euro NCAP een maximale veiligheidsscore van 5 sterren gekregen. De verlengde garantietermijn van 7 jaar (5+2) of 160.000 km geldt ook voor de 2024-versie van de G9.

De XPENG G9 voor modeljaar 2024 staat in september bij de Nederlandse XPENG dealers. De consumentenadviesprijzen zijn als volgt: