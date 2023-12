5 GreenNCAP sterren voor XPeng G9

Green NCAP beoordeelt auto's op drie factoren: de Clean Air Index, de Energy Efficiency Index en de Greenhouse Gases. De XPENG G9 kreeg een gemiddelde score van 95% in de tests. De auto scoorde een 10 in de Clean Air Index, een 9,2 in de Energy Efficiency Index en een 9,4 in de Greenhouse Gases.

Het resultaat is een erkenning voor de stappen die XPENG heeft ondernomen om het gebruik van EV's te versnellen en de CO2-voetafdruk te minimaliseren. De XPENG G9 is uitgerust met een slim thermisch en accumanagementsysteem, dat het bereik en de prestaties van de auto optimaliseert in verschillende klimaten. Hierdoor behoudt de accu haar temperatuur na het conditioneren voor een betere snellaadefficiëntie (DC) en heeft de auto een groter bereik.

De XPENG G9 is gebouwd op een 800V Silicon Carbide (SiC) platform, dat 100 km extra rijbereik met slechts 5 minuten opladen mogelijk maakt. In juni behaalde de XPENG G9 met een pieklaadvermogen van 319 kW een nieuw laadrecord tijdens de El-Prix 2023-test van de Noorse automobielfederatie (NAF). De G9 behaalde ook de toppositie in de actieradiustest, waarin de auto 13% beter scoorde dan de opgegeven WLTP-actieradius.

Brian Gu, vicevoorzitter en president van XPENG: "Dit vijfsterrenresultaat getuigt van XPENG's inzet voor duurzaamheid, vooral omdat de uitgebreide tests van Green NCAP veel verder gaan dan de minimumvereisten. Als bedrijf streven we ernaar toonaangevend te zijn op het gebied van slimme EV's en willen we de uitdagingen van duurzaamheid op lange termijn aangaan door technologische innovatie te benutten. Een ander bewijs van onze toewijding aan duurzaamheid was het feit dat Morgan Stanley Capital International (MSCI) zijn Environmental, Social and Governance (ESG) in oktober zijn beoordeling voor XPENG opwaardeerde van "AA" naar "AAA", de hoogste MSCI-beoordeling voor een autofabrikant"