Xpeng Aeroht is klaar voor productie

De 'Land Aircraft Carrier' heeft het afgelopen jaar belangrijke mijlpalen bereikt, waaronder de acceptatie van de aanvraag voor typegoedkeuring en de eerste openbare, bemande vlucht. Deze stappen laten zien dat het voertuig klaar is voor commercialisatie en dat XPENG AEROHT de vereiste veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid biedt.

XPENG AEROHT heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt, wat het potentieel van de lage-luchtvaarteconomie weerspiegelt. In 2024 haalde het bedrijf 150 miljoen USD op in een Series B1-financieringsronde en begon het met de bouw van de serieproductiefaciliteit voor modulaire vliegende auto's in het Chinese Guangzhou. Deze faciliteit, met een oppervlakte van ongeveer 180.000 vierkante meter, moet jaarlijks tot 10.000 luchtmodules produceren, waarbij luchtvaartkwaliteit zou worden gecombineerd met de efficiëntie van grootschalige autoproductie.

Om deze missie te realiseren, heeft XPENG AEROHT een gefaseerde productstrategie ontwikkeld:

Fase 1 - 'Land Aircraft Carrier' modulaire vliegende auto: maakt persoonlijke vluchten toegankelijk door het vereenvoudigen van operationele processen en het verbeteren van de gebruikerservaring. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor toekomstige mobiliteit en is een waardevol hulpmiddel voor openbare dienstverleners.

Fase 2 - Vliegende auto met kantelrotor voor hoge snelheid en lange afstanden: Speelt in op specifieke transporttoepassingen via de lucht en samenwerkingen met overheidsinstanties, toezichthouders en andere belanghebbenden, om geïntegreerde stedelijke luchtmobiliteitsnetwerken te creëren.

Fase 3 - eVTOL vliegende auto: maakt naadloze deur-tot-deur transportsystemen via land en lucht mogelijk.

XPENG AEROHT werkt momenteel, behalve Fase 1, ook aan de ontwikkeling van Fase 2 en 3. De zespersoons vliegende auto met kantelrotor, die de internationale codenaam 'X5' draagt en al een aantal belangrijke mijlpalen heeft bereikt, is onderdeel van Fase 2. De 'X5' heeft inmiddels succesvolle zweeftests voltooid en een speciale vliegvergunning verkregen.

Land Aircraft Carrier

Traditionele vliegtuigen hebben grote, dure hangars op vliegvelden nodig. En daar komen ook zaken als regelmatig onderhoud, een beperkte laadinfrastructuur voor elektrische modellen, een langdurige en gecompliceerde opleiding om piloot te worden en een beperkte mobiliteit op de grond bij. En voor transport over land naar een andere start- en landingslocaties is vaak speciaal transport nodig. De Land Aircraft Carrier is ontworpen om deze beperkingen weg te nemen. Bijvoorbeeld met het autonome afscheidings- en connectiesysteem. Daarmee is het mogelijk om de luchtmodule geheel op te bergen in de bagageruimte van de grondmodule.

Het moederschip op de grond brengt de luchtmodule naar iedere gewenste locatie, waar de afscheiding met één commando wordt geactiveerd. De luchtmodule strekt zijn armen uit, klapt het landingsgestel uit en is klaar voor vertrek. Na de landing verbindt de grondmodule zich weer nauwkeurig met de luchtmodule, die zijn armen weer intrekt en zich zo opbergt achterin de grondmodule.

Moederschip met zes wielen, te besturen met B-rijbewijs

De grondmodule is ongeveer 5,5 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog. Het design is geïnspireerd op hoe een maanrover op aarde eruit zou kunnen zien, met scherpe lijnen, op kristal geïnspireerde koplampen en een 'galactische paraboollijn' die zich uitstrekt van de koplampen tot de achterzijde.

Het design wordt ook gekenmerkt door het 'zwevende' dak, de donkere wielkasten en zijspiegels die zich tijdens het parkeren in de voorspatborden terugtrekken. Door een glazen paneel is de luchtmodule in de bagageruimte te zien, eenrichtingsdoorzichtige achterruiten zorgen op eigen wijze voor privacy achterin. De grondmodule biedt niet alleen ruimte aan de luchtmodule, maar ook ruimte aan vier inzittenden. De 'Land Aircraft Carrier' wordt beschikbaar in vier kleuren die aansluiten op de verschillende voorkeuren van klanten.

Het voertuig is gebouwd op het eerste 800V siliciumcarbide-platform, dat het voertuig met een gecombineerde CLTC-range van meer dan 1.000 kilometer geschikt maakt voor lange afstanden. Met drie assen, zes aangedreven wielen en meesturende achterwielen claimt hij ook een hoog laadvermogen en offroad-prestaties. Tevens kan de grondmodule zowel rijdend als tijdens het parkeren dienst doen als mobiel snellaadstation voor de luchtmodule. Zo is deze altijd direct klaar om op te stijgen. Op een volle batterijlading kunnen tot zes vluchten worden gemaakt.

Luchtmodule: Electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL)

De luchtmodule is voorzien van zes rotoren met opvouwbare propellers en armen, terwijl de lichtgewicht panoramische cockpit met 270° zicht rondom is vervaardigd uit koolstofvezel. De luchtmodule wordt aangedreven door een 800V siliciumcarbide hoogvoltagesysteem met een hoge energiedichtheid van de batterij en een compact aandrijfsysteem voor een efficiënte en moeiteloze vlucht. Het vluchtcontrolesysteem omvat fly-by-wire-technologie met driedubbele redundantie, elektronische fencing, navigatie met meerdere bronnen, dubbele aanpassing aan de omgeving en elektromagnetische compatibiliteit. Daarmee voldoet hij aan de standaarden van zowel de luchtvaart- als auto-industrie.

De veiligheidsuitrusting van de luchtmodule omvat volledig redundante designs voor de voortstuwing, stroomvoorziening, vluchtcontrole en bediening. In milliseconden wordt automatisch gereageerd op uitval van een rotor. Tests met 200 exemplaren hebben aangetoond dat dit systeem ook onder uitdagende omstandigheden werkt. De bediening met een joystick is eenvoudige, waardoor de gebruiker er snel mee leert te vliegen. Zowel in handmatige als automatische modus is het mogelijk om met de luchtmodule te vliegen dankzij intelligente vluchtassistent. Zo is het opstijgen met een druk op de knop mogelijk en zorgt de aanwezigheid van automatische routeplanning, real-time monitoring van het luchtruim en visuele assistentie tijdens het landen voor extra gemak en veiligheid.