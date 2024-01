XPENG toont modulaire, vliegende auto

De 'Land Aircraft Carrier' streeft ernaar de reiservaring van grond naar lucht uit te breiden. Naast persoonlijk gebruik heeft de modulaire, vliegende auto potentie voor openbare diensten zoals noodredding, en bedient effectief zowel openbare als private behoeften.

XPENG AEROHT deed de aankondiging tijdens een persconferentie op de Consumer Electronics Show (CES) 2024 in Las Vegas. Naast de 'Land Aircraft Carrier' gaf het ook zijn nieuwste eVTOL vliegende auto internationale debuut op het evenement, waarbij deelnemers werden getrakteerd op een live demonstratie van de overgang van land- naar vliegmodus. Het is de eerste keer dat XPENG AEROHT buiten China een demonstratie van de eVTOL vliegende auto geeft.

Kenmerken van de grondmodus:

Biedt plaats aan 4 tot 5 passagiers;

Uitgebreide elektrische aandrijflijn biedt meerdere oplaadmogelijkheden voor het luchtmodule;

Drie-assige, zeswielaandrijving maakt 6x6 vierwielaandrijving en achterwielbesturing mogelijk.

Kenmerken van de luchtmodus:

De luchtmodus is een volledig elektrisch bestuurd vliegtuig dat in staat is tot verticale opstijging en laagvliegende vluchten;

Het elektrische voortstuwingssysteem voldoet aan veiligheidseisen voor enkelvoudige storingen;

Ondersteunt zowel handmatige als automatische rijmodus, waardoor een toegankelijke vliegervaring wordt geboden;

De panoramische tweepersoons cockpit biedt een zichtveld van 270°.

Internationaal debuut voor de XPENG AEROHT eVTOL vliegende auto

Bezoekers van CES 2024 krijgen ook een demonstratie van de XPENG AEROHT eVTOL vliegende auto. In de landmodus vouwt het voertuig zijn vliegcomponenten in voor een elegante uitstraling op de weg. Bij het overschakelen naar de vliegmodus opent het zijn armen, waardoor verticaal opstijgen en landen mogelijk is. Deze functionaliteit maakt navigatie door drukke gebieden en obstakels mogelijk wanneer de omstandigheden dat toelaten, en speelt effectief in op de vraag naar reizen over korte afstanden op lage hoogte. In 2022 heeft XPENG AEROHT met succes een testvlucht uitgevoerd met een prototype dat ongeveer twee ton weegt.