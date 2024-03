Xpeng

XPeng test software update

6 maart 2024 - XPENG lanceert later deze maand een grote software-update voor zijn elektrische modellen P7 en G9. Om feedback van huidige klanten te verzamelen en zo de laatste aanpassingen aan de software-update te kunnen doen, betrekt XPENG hen vanaf bij een betatest. Daarvoor hebben zich inmiddels al duizend Europese XPENG-eigenaren aangemeld. Na aanmelding is de testsoftware over-the-air naar hun auto gestuurd. Aan de hand van de ervaringen en aanbevelingen van deze klanten wordt de software verbeterd en komt de definitieve update (4.4.0) later deze maand beschikbaar voor alle Europese XPENG-eigenaren.