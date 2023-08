XPENG opent showroom in Utrecht

XPENG was al gevestigd in Nederland met een Experience Store in de Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam (vlak bij Den Haag). Daarnaast opende het bedrijf in mei een Service & Delivery Center in Badhoevedorp (vlak bij Amsterdam). De opening van het nieuwe XPENG Center Utrecht in Breukelen is bedoeld om de toegankelijkheid in de Randstad te maximaliseren en de XPENG-modellen P7 en G9 dichter bij (potentiële) klanten in midden-Nederland te brengen.

Guido Pot, Deputy Managing Director van XPENG in de Benelux: "De opening van ons XPENG Center Utrecht is een nieuwe mijlpaal voor ons merk in Nederland. Het valt samen met het heugelijke feit van de eerste afleveringen van P7's aan Nederlandse eigenaren deze maand. Nu we in de hele Randstad zijn vertegenwoordigd, kijken we ernaar uit om nog meer Nederlanders kennis te laten maken met de fascinerende toekomst van onze elektrische modellen en duurzame mobiliteit."

In het nieuwe XPENG Center Utrecht kunnen geïnteresseerden kennismaken met de XPENG P7 en G9. De P7 is een sedan met tot 576 km WLTP-rijbereik, de G9 is een SUV die dankzij zijn 800V-laadarchitectuur kan snelladen met maximaal 300 kW. In theorie betekent dit dat men bij een snellader de accu met een netto capaciteit van 93,1 kWh van 10% naar 80% kan opladen in ongeveer 20 minuten.

De P7 is er voor een fiscale waarde vanaf € 49.990, de G9 is er fiscaal vanaf € 57.990. In de prijs is de meeste uitrusting inbegrepen, de klant hoeft alleen nog te kiezen voor achter- of vierwielaandrijving, een kleur en eventueel een pakket met onder meer lederen bekleding en een upgrade naar het Dynaudio-geluidssysteem. De garantie op beide modellen is standaard 5 jaar of 120.000 km, maar vanwege de Nederlandse introductie is deze tijdelijk opgehoogd naar 7 jaar of 160.000 km.

Het XPENG Center Utrecht is te bezoeken op De Corridor 23 (3621 ZA) in Breukelen.